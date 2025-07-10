Подсчитаны расходы России на военных в Украине

В первой половине 2025 года Россия потратила более двух триллионов рублей на обеспечение людских ресурсов для войны в Украине. Эта сумма включает бонусы за подписание контракта, денежное довольствие военнослужащих и компенсации семьям погибших и раненых. К концу года эта сумма по меньше мере удвоится, подсчитали эксперты аналитического проекта Re: Russia.

В статье говорится, что на фоне затяжной войны, медленно меняющейся линии фронта и «крайне высоких потерь» российские власти пополняют ряды армии в основном за счет контрактников. При этом выплаты за подписание контракта с Минобороны продолжают расти. В 12 регионах, где предлагают наибольшие бонусы, их средний размер за последние шесть месяцев составил около 2,7 миллиона рублей (более 30 тысяч долларов). Пик этих выплат, как пишет Re: Russia, пришелся на февраль 2025 года.

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При этом авторы статьи отмечают, что даже такие суммы перестают быть эффективным стимулом. В первой половине 2025 года темпы набора контрактников начали снижаться. Особенно резкое падение наблюдалось в июне. Всего за шесть месяцев этого года было заключено около 200 тысяч новых контрактов, что сопоставимо с потерями российской армии на фронте за тот же период, подчеркивает Re: Russia.

Только за первую половину этого года на бонусы при подписании контракта российские бюджеты всех уровней потратили около 400 миллиардов рублей, отмечает проект, добавляя, что это «наиболее заметная», но не единственная часть расходов.

Так, еще 860 миллиардов рублей было потрачено на зарплаты для примерно 600-тысячной группировки российских войск в Украине. Выплаты семьям погибших и раненых, по подсчетам аналитиков, составили еще около 750–760 миллиардов рублей.

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Бонусы за подписание контракта являются основным инструментом, который помогает удерживать темпы набора новобранцев, уверены эксперты проекта. «Основным фактором роста расходов являются высокие потери и, соответственно, необходимость увеличивать привлекательность контракта за счет бонусов, доля которых в общих расходах на “живую силу” составляет, по нашим оценкам, теперь около 20%», — говорится в статье.

Если темпы российских потерь сохранятся, к концу года расходы на так называемую «живую силу» могут превысить четыре триллиона рублей — это около 2% ВВП или почти 10% федерального бюджета этого года. По подсчетам Re: Russia, за год — с июля 2023 по июнь 2024 — Россия потратила на «живую силу» на триллион рублей меньше.

Re: Russia — это экспертное медиа о политике, экономике и социальной жизни России. там свои материалы публикуют политологи Екатерина Шульман и Кирилл Рогов, экономисты Олег Ицхоки и Сергей Алексашенко, социолог Лев Гудков, экономический географ Наталья Зубаревич и другие.