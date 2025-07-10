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Общество

Пить воду из крана запретили в Дагестане

2 минуты чтения 14:15

Минстрой Дагестана запретил жителям пяти сел Магарамкентского района республики пользоваться водопроводной водой на сутки — с 18 часов 10 июля до 18 часов 11 июля. Ранее жители этого района массово отравились водой, вызвавшей у них кишечную инфекцию.

Запрет касается жителей сел Джепель, Мугерган, Гильяр, Куйсун, Магарамкент и Гапцах. Региональные власти отмечают, что воду из крана запрещено не только пить, но и использовать для приготовления пищи, а также в технических целях.

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Минстрой отчитался о выявлении нарушений при эксплуатации водопровода. По данным чиновников, отравление более 300 человек могло произойти из-за отсутствия работы по обеззараживанию воды в резервуарах, в сетях водоснабжения и накопительных емкостях. За время запрета власти собираются привезти на территорию района дезинфицирующие средства для очистки воды и систем водоснабжения.

Населению власти посоветовали самостоятельно продезинфицировать воду в частных накопителях — колодцах, бочках и других емкостях. Об организации подвоза в села, затронутые запретом на пользование водой, не сообщается.

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О массовом отравлении водой в Дагестане стало известно 8 июля, власти отчитались о том, что к ним информация поступила «в ночное время» 7 июля. Изначально региональное управление Роспотребнадзора сообщало о пострадавших в пяти селах — Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

В дальнейшем пост в телеграм-канале ведомства был отредактирован, теперь в нем не упоминается Куйсун. Анонсированный запрет коснется его, а также еще трех сел из списка пострадавших, исключением стал Верхний Тагиркент. Вместо него водой запретили пользоваться жителям Джепеля.

В период с 7 по 9 июля за медицинской помощью из-за отравления водой обратились не менее 302 человек, 294 из них дети. Госпитализация потребовалась 93 пострадавшим, сообщают РИА «Новости».

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