Более ста человек отравились водой в Дагестане

В Магарамкентском районе Дагестана зафиксировано массовое отравление жителей пяти сел. Согласно предварительным данным, у пострадавших выявили кишечную инфекцию, которой они могли заразиться через воду. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что информация о множественных случаях заболевания поступила в управление ведомства ночью 7 июля. Среди пострадавших — жители сел Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

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«Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, который позволит локализовать очаг в пределах инкубационного периода», — рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы администрации Магарамкентского района, в больницу с признаками отравления обратились более ста человек.

«На сегодняшнее утро 110 человек в больнице», — сообщил представитель пресс-службы ведомства в разговоре с РИА «Новости».

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Ранее вспышку кишечной инфекции зафиксировали в Слюдянском районе Иркутской области. 4 июля ТАСС со ссылкой на Минздрав региона сообщил, что за медпомощью обратились 52 человека, среди которых 19 детей и 33 взрослых. Госпитализация потребовалась троим детям.

По данным прокуратуры Иркутской области, среди заболевших — участники межрегионального турнира по боксу, который проходил в Слюдянке. Причины заболевания пока выясняются. По факту случившегося региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК) и халатности (ст. 293 УК).



