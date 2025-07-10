СМИ: десантник убил своего командира во время прыжка с парашютом

В Рязанском высшем воздушно-десантном училище заместитель командира взвода, 24-летний участник войны в Украине Иван Селин, разбился из-за нераскрывшегося парашюта, сообщил «Коммерсантъ». По версии следствия, 20-летний курсант училища Илья Казанцев перевязал стропы основного и запасного парашютов своего командира в ответ на «насилие и унижение» с его стороны.

По данным издания, Селин был призван на службу в 2019 году, а потом продолжил служить по контракту и участвовал во вторжении в Украину. 3 июня он погиб во время учебного десантирования из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области. Следствие выяснило, что купола основного и запасного парашютов Селина не раскрылись, так как их стропы были связаны отрезками строп грузового парашюта.

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В постановлении о возбуждении уголовного дела, которое опубликовал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», следователь Шикин утверждает, что Селин применял физическое насилие к подчиненным курсантам, а также унижал их. По данным следствия, Казанцев также пострадал от действий Селина, и решил его убить.

По данным «ВЧК-ОГПУ», Казанцев мог быть только исполнителем убийства, потому что на парашюте Селина были обнаружены не только его следы ДНК, но их идентифицировать не удалось. «Коммерсантъ» выяснил, что до Селина замкомвзвода был прапорщик Владислав Селезнев, отец которого, по некоторым данным, является старшим офицером ФСБ.

«Коммерсант» со ссылкой на курсантов пишет, что многие из них считали Селина «требовательным и справедливым», при этом Селезнев и некоторые другие курсанты были недовольны назначением и вели себя с новым заместителем командира «показательно вызывающе».

Источники обоих изданий утверждают, что также планировалось убийство командира роты, в которой служил Селин. После гибели Селина военные осмотрели парашюты на складе и обнаружили, что в снаряжении командира роты также перевязаны стропы. «Коммерсантъ» сообщает, что в тот день он был на дежурстве и не участвовал в учебном прыжке.

Собеседник «ВЧК-ОГПУ» считает, что руководство училища скрыло покушение на убийство командира роты. «В результате следствие со скрипом и под большим нажимом остановилось на версии, что рядовой Казанцев единолично принял решение об убийстве своего командира Селина», — пишет телеграм-канал.

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По данным «Коммерсанта», родственники Селина обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание, что это убийство может быть не «конфликтом двух курсантов», а «преступлением группы лиц по предварительному сговору».

Начальник училища Олег Пономарев был переведен в прошлом году из Томска, где занимал должность начальника 242 учебного центра ВДВ, пишет «Коммерсантъ». Он был обвиняемым в уголовном деле о гибели 24 десантников из-за обрушения казармы в 2015 году, но избежал ответственности из-за истекшего срока давности.