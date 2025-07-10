СМИ: Арктика стала ареной противостояния сверхдержав

Арктический регион стал местом, в котором сосредотачивают свои силы сразу несколько ключевых игроков мировой политики — США, Китай и Россия, о своих интересах заявляют также Великобритания и страны Евросоюза. Хрупкий баланс безопасности здесь может рухнуть в любой момент, что приведет к новой гонке вооружений, сообщает Би-би-си.

Одновременно в странах Арктики наблюдается активная милитаризация, которая не входит в интересы ни одной из присутствующих здесь стран — это может еще сильнее усилить взаимное недоверие мировых держав друг к другу.

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Важнейшим игроком в регионе Би-би-си называет Россию, которая начала модернизировать свою инфраструктуру в Арктике задолго до того, как к этому приступили остальные акторы. В случае дальнейшей милитаризации, как отмечено в тексте, Москва рискует потерять больше остальных стран региона, но одновременно именно ее действия вызывают больше всего опасений.

Особо в материале выделяют авиабазу «Нагурское» на Земле Франца-Иосиф, объекты на Кольском полуострове и острове Шпицберген. Обеспокоенная наращиванием российских сил Норвегия считает, что Россия сама заинтересована в снижении напряженности в Арктике, поскольку значительная часть ее вооруженных сил все еще задействована в конфликте против Украины.

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США желают создать новую систему обороны в Арктике, используя инфраструктуру Гренландии, в том числе и уже имеющиеся на острове американские военные объекты. Опрошенные эксперты отмечают, что эта территория является «физической страховкой» для Вашингтона. Претензии Трампа на входящий в состав Дании остров одновременно беспокоят Россию и ЕС, где с тревогой относятся к территориальным претензиям одной страны НАТО к другой.

Великобритания объявила о запуске программы мониторинга вод Гибралтарского залива, она будет реализовываться совместно с Исландией. В этом месте ИИ будет использоваться для мониторинга «враждебной активности» в регионе, журналисты отмечают, что фактически это означает поиск российских катеров и подводных лодок Северного флота, которые могут выйти в Атлантику только через этот залив.

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О своих интересах в Арктике заявляет и Китай, который называет себя «околоарктическим государством». Страна не имеет арктического побережья и значительно удалена от Арктики, но рассчитывает воспользоваться прогнозируемым таянием льдов для прокладки нового торгового маршрута, «Полярного шелкового пути». Это еще больше усиливает напряженность в отношениях с США, которые видят Пекин в качестве своего соперника, но беспокоится также и Россия, которая при этом согласилась на совместное с КНР патрулирование Берингова моря у берегов Аляски.