В Кремле прокомментировали угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о подлинности аудиозаписи, на которой Дональд Трамп якобы угрожает Путину нанести удар по Москве, передает РБК со ссылкой на собственного корреспондента.

Песков добавил, что запрашивать у него подтверждение слов Трампа некорректно, так как «действие происходило в США, а сам он работает в Москве».

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«Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации», — отметил спикер Кремля. Кроме того, Песков подчеркнул, что на момент записи Трамп не занимал пост президента США и Путин не вел с ним в тот период переговоров.

Ранее 9 июля телеканал CNN опубликовал аудиозаписи речи Трампа на закрытой встрече с донорами в 2024 году. Тогда нынешний американский президент заявил, что угрожал Путину ударом по Москве в случае нападения на Украину.

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В Кремле также добавили, что спокойно относятся к жесткой риторике Трампа и рассчитывают продолжать диалог с новой американской администрацией.

«У Трампа, в целом, достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует и так далее», — сказал Песков, отметив, что в Кремле рассчитывают продолжать «линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений».

С начала 2025 года Путин и Трамп провели шесть телефонных разговоров, последний из которых состоялся 3 июля. Тогда, по словам президента США, он остался недоволен итогами беседы, поскольку «не добился никакого прогресса» по вопросу Украины.