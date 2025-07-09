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Политика

СМИ: Трамп заявил о нежелании «отдавать» России победу в Украине

2 минуты чтения 17:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к решению о приостановке поставок американского оружия Украине, и распорядился немедленно возобновить их, дав понять, что не намерен предоставлять России никаких преимуществ.

Выступая во вторник, Трамп подчеркнул, что США продолжат передавать Украине оборонительные вооружения, а на уточняющий вопрос о том, кто же тогда дал команду остановить поставки, ответил: «Не знаю. А почему бы вам мне не сказать?», —рассказывает CNN.

По данным телеканала, заморозка поставок была второй по счету с начала года (по информации телеканала NBC — в третий) и вновь застала администрацию врасплох. Однако в отличие от предыдущего случая, Трамп в этот раз публично вмешался: уже вечером в понедельник он заявил о необходимости помочь Украине, а вскоре распорядился возобновить поставки, включая ракеты-перехватчики Patriot, уже находившиеся в Польше. Позже Белый дом подтвердил, что именно американский президент дал окончательное распоряжение разблокировать партию вооружений.

Трамп также, по словам двух источников CNN, сейчас менее склонен предоставить России «победу» путем приостановки военной помощи Украине. В последние недели он охладел к Владимиру Путину, поскольку все более очевидно, что тот не готов вести мирные переговоры с Украиной.

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«Мы слышим от Путина много чепухи, — заявил Трамп. — Слова приятные, но за ними ничего не стоит». Европейский дипломат, присутствовавший на саммите НАТО, также подтвердил, что раздражение Трампа по отношению к Кремлю «ощущалось явно» и приостановка поставок «от него не исходила».

Глава Пентагона Пит Хегсет самостоятельно подписал решение о временном прекращении отправки вооружений без согласования с Белым домом. По словам источников, он действовал под влиянием рекомендаций заместителя по политике Элбриджа Колби — давнего критика масштабной помощи Украине. В отсутствие начальника штаба и близких советников Хегсет фактически не проконсультировался с другими ведомствами, включая Госдеп и Совет нацбезопасности. Сам Трамп, как подчеркивают источники CNN, был поставлен перед фактом.

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