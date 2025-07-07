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Работодателям запретили лишать сотрудников премий

2 минуты чтения 17:33

С 1 сентября компании не смогут сокращать премии более чем на 20% от месячной зарплаты. О новых поправках в Трудовой кодекс рассказал руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

Он пояснил, что компании нередко формируют зарплату из минимального оклада и крупной премиальной части. В такой ситуации при наложении дисциплинарного взыскания сотрудник рискует остаться почти без дохода. Новые поправки, по словам Купреева, должны исправить эту несправедливость.

«Теперь размер удержания премии за дисциплинарный проступок не может превышать 20% от зарплаты за месяц», — подчеркнул он.

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Также изменения в Трудовой кодекс обязывают работодателей четко прописывать в трудовых договорах и локальных актах правила премирования: виды, размеры, сроки и основания для выплаты. Это сделает систему прозрачнее и защитит работников от произвольных решений, подчеркнул Купреев.

Новый закон, защищающий сотрудников от необоснованного снижения зарплаты, был принят в конце мая. В документе прописано, что премию можно уменьшить только за тот период, когда произошло дисциплинарное нарушение, и только в пределах премий, начисленных за этот же период. Работодатель по-прежнему может использовать такие меры наказания, как замечание, выговор или увольнение, но они не должны быть основанием для произвольного снижения выплат.

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Ранее в понедельник стало известно, что в США руководители все чаще используют нейросети для принятия важных кадровых решений. В частности, чат-боты помогают топ-менеджерам определиться, стоит ли уволить того или иного сотрудника, кому следует увеличить премию, а кому, наоборот, сократить.

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