Спецслужбы случайно раскрыли домашний адрес премьера Швеции

Сотрудники секретной охраны полиции безопасности Швеции подозреваются в том, что на протяжении нескольких лет подвергали опасности жизнь премьер-министра страны. Телохранители публиковали маршруты своих пробежек и велопрогулок в приложении Strava и раскрыли домашний адрес политика, сообщает The Guardian.

Охрана Ульфа Кристерссона сделала также публичной информацию о его перемещениях по Швеции и другим странам, об адресах отелей и других мест в рабочих поездках, оказались доступными даже данные об отпуске политике. Всего в организации непреднамеренной утечки обвиняются не менее 35 человек.

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Расследовавшая ее местная газета Dagens Nyheter утверждает, что последний раз маршрут пробежки по резиденции премьер-министра Харпсунд был опубликован всего несколько недель назад. Всего же журналистам удалось получить информацию о 1400 опубликованных маршрутах — среди локаций есть военная база в Мали, расположенные рядом с украинской границей территории Польши, Аландские острова и горнолыжные склоны в Альпах.

The Guardian отмечает, что согласно шведскому законодательству информация о постоянных местах пребывания премьер-министра должна храниться в тайне. Сотрудники спецслужб также раскрыли информацию о членах королевской семьи, лидерах политических партий Швеции и предыдущем премьер-министре Магдалене Андерссон.

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Представители полиции безопасности пообещали серьезно отнестись к результатам расследования журналистов и выяснить, какой ущерб безопасности политиков нанесла публикация этих данных. Офис премьер-министра и Strava отказались комментировать этот вопрос.

Журналисты отмечают, что открытые профили в Strava ранее уже становились источниками утечек конфиденциальных данных. В 2017 году приложение обвинили в раскрытии данных о местонахождении секретных военных баз нескольких стран, а также об их личном составе. В 2024 году, как сообщает The Guardian, телохранители нескольких лидеров государств поделились секретной информацией в приложении, среди них были и охранники Путина. Strava, по сообщениям российских телеграм-каналов, стала одним из источников информации для человека, застрелившего Станислава Ржицкого, капитана второго ранга, ранее командовавшего подводными лодками «Алроса» и «Краснодар».