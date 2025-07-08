Россияне рассказали о стоимости своих отпусков

Почти 40% россиян тратят в отпуске от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на человека. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру», которые публикует РИА «Новости».

Так, в ходе опроса 25% респондентов сообщили, что тратят на отпуск менее 50 тысяч рублей из расчета на одного человека. 21% опрошенных рассказали, что отпуск обходится им в сумму от 100 до 200 тысяч рублей на человека. При этом 11% тратят от 200 до 300 тысяч рублей, а еще 3% — от 300 до 500 тысяч рублей. О том, что отпуск обходится им от 500 тысяч рублей на человека заявил каждый сотый опрошенный.

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Респонденты также рассказали об основных статьях расходов во время отдыха. По их словам, это аренда жилья, посещение кафе и ресторанов, экскурсии и шоппинг. За ним следуют расходы на спа-процедуры и уход за собой, а также на аренду транспорта.

Около четверти (24%) опрошенных сообщили, что начинают откладывать деньги на отпуск за один-три месяца до его начала. Еще 25% респондентов копят на отдых от трех до шести месяцев. При этом 12% опрошенных, чтобы накопить на отдых требуется от шести до девяти месяцев, а каждый пятый респондент сообщил, что начинает копить на следующий отпуск сразу же, как возвращается из предыдущего. При этом 19% опрошенных заявили, что могут позволить себе поехать в отпуск, не делая сбережений заранее.

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В июне РИА «Новости» опубликовали результаты опроса, в ходе которого россияне рассказали о готовности отдыхать в долг. Так, 53,9% респондентов заявили, что «позитивно относятся» к идее взять в долг, если денег на хороший отпуск не хватает.

Еще 21,7% опрошенных заявили, что с пониманием относятся к тем, кто ездит в отпуск на кредитные деньги, однако сами так поступать не готовы. В то же время 24,4% участников исследования выступили категорически против идеи отпуска в долг.