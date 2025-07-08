Россияне рассказали о стоимости своих отпусков

Почти 40% россиян тратят в отпуске от 50 тысяч до 100 тысяч рублей на человека. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру», которые публикует РИА «Новости».
Так, в ходе опроса 25% респондентов сообщили, что тратят на отпуск менее 50 тысяч рублей из расчета на одного человека. 21% опрошенных рассказали, что отпуск обходится им в сумму от 100 до 200 тысяч рублей на человека. При этом 11% тратят от 200 до 300 тысяч рублей, а еще 3% — от 300 до 500 тысяч рублей. О том, что отпуск обходится им от 500 тысяч рублей на человека заявил каждый сотый опрошенный.
Респонденты также рассказали об основных статьях расходов во время отдыха. По их словам, это аренда жилья, посещение кафе и ресторанов, экскурсии и шоппинг. За ним следуют расходы на спа-процедуры и уход за собой, а также на аренду транспорта.
Около четверти (24%) опрошенных сообщили, что начинают откладывать деньги на отпуск за один-три месяца до его начала. Еще 25% респондентов копят на отдых от трех до шести месяцев. При этом 12% опрошенных, чтобы накопить на отдых требуется от шести до девяти месяцев, а каждый пятый респондент сообщил, что начинает копить на следующий отпуск сразу же, как возвращается из предыдущего. При этом 19% опрошенных заявили, что могут позволить себе поехать в отпуск, не делая сбережений заранее.
В июне РИА «Новости» опубликовали результаты опроса, в ходе которого россияне рассказали о готовности отдыхать в долг. Так, 53,9% респондентов заявили, что «позитивно относятся» к идее взять в долг, если денег на хороший отпуск не хватает.
Еще 21,7% опрошенных заявили, что с пониманием относятся к тем, кто ездит в отпуск на кредитные деньги, однако сами так поступать не готовы. В то же время 24,4% участников исследования выступили категорически против идеи отпуска в долг.