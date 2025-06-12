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Общество

Россияне рассказали о готовности отдыхать в долг

2 минуты чтения 12:14

Больше половины россиян заявили о готовности отдыхать на заемные средства. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, которое публикует РИА «Новости».

Так, к идее взять кредит, если денег на хороший отдых в отпуске на хватает, «позитивно относятся» 53,9% опрошенных россиян, рассказали в Webbankir.

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Еще 21,7% респондентов заявили, что с пониманием относятся к тем, кто ездит в отпуск на кредитные деньги, однако сами так поступать не готовы. В то же время 24,4% опрошенных россиян выступили категорически против идеи отпуска в долг.

Также участники опроса поделились своим мнением относительно суммы, необходимой для достойного отпуска.Так, 21,9% респондентов сказали, что на недельных отдых с семьей им хватило бы 50 тысяч рублей. 24% опрошенных заявили, что для такого отпуска потребуется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а еще 22,7% респондентов сказали, что недельный отдых с семьей будет стоить от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. 17,6% опрошенных россиян сказали, что для такого отпуска потребуется сумма от 150 тысяч до 250 тысяч рублей, а 11,2% — от 250 тысяч до полумиллиона рублей. И наконец, 2,6% респондентов заявили, что недельный отпуск с семьей потребует больше 500 тысяч рублей.

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При этом, как отметили авторы исследования, почти половина опрошенных (47,4%) признались, что не готовы потратить названную сумму на отпуск.

Ранее директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина предупредила, что в текущем году самым невыгодным месяцем для отпуска стал июнь. Она пояснила, что из-за небольшого количества рабочих дней в этом месяце отпускные в нем могут оказаться меньше, чем в июле или августе. 

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