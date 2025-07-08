Дружащий с Путиным дирижер впервые после начала войны в Украине выступит в Европе

В итальянском регионе Кампания на музыкальном фестивале Un’Estate da RE на 27 июля запланировано выступление российского дирижера Валерия Гергиева и музыкантов Мариинского театра, указано на сайте мероприятия. Это может стать его первым появлением на европейской сцене после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Даже после трех с половиной лет войны некоторые все еще не понимают, что поддержка режима Путина, даже посредством таких культурных инициатив, служит легитимации его отвратительного империализма и вызывает серьезную обеспокоенность», — заявила вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно. Политик призвала директора фестиваля и главу региона Кампания Винченцо Де Лука отменить выступление Гергиева, подчеркнув, что фестиваль проводится на деньги европейских налогоплательщиков, и они не должны оказаться в «карманах сторонников преступного режима».

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Де Лука в ответ заявил, что «культура и искусство — это один из тех случаев, когда диалог между людьми может развиваться, а ценности человеческой солидарности — формироваться». «Мы всегда стремились укреплять и развивать встречи между людьми с разной позицией. Мы поддерживали присутствие евреев и палестинцев, русских и украинцев, стараясь не пересекать уровень политики с уровнем культуры», — заявил итальянский политик.

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих обратила внимание, что Де Лука также записал 11-минутное видео, в котором рассказал о «настоящих причинах российского вторжения». По ее словам, глава итальянского региона объяснил причины нападения на Украину «слово в слово, прямо по схеме Путина».

Испанская газета El País в марте сообщила, что Гергиев может выступить в Барселоне с российским Мариинским оркестром в следующем году. Директор фестиваля Ibercámera Хосеп Мария Прат надеется, что выступление Гергиева поможет тому, что «музыка станет мостом для объединения, а не для войны».

В декабре 2023 года Гергиев был назначен гендиректором Большого театра, сменив на этом посту Владимира Урина. После начала войны в Украине Урин подписал обращение деятелей культуры к Путину с просьбой остановить боевые действия. Также Гергиев занимает должность худрука Мариинского театра.

Гергиев отказался высказаться против войны в Украине в 2022 году и перестал возглавлять Мюнхенский, Лондонский и Роттердамский оркестры. Ранее Гергиев часто поддерживал действия Путина: выступал в Цхинвали после войны с Грузией в 2008 году, давал концерт в сирийской Пальмире в 2016 году. В 2012 году он поддержал предвыборную кампанию Путина, а в 2014 году — подписал письмо в поддержку аннексии Крыма.

В 2008 году Гергиев выступал в Цхинвали после войны с Грузией, а в 2016-м давал концерт в сирийской Пальмире. Он также поддерживал Путина в его предвыборной рекламе в 2012 году, а в 2014-м подписал письмо в поддержку присоединения Крыма.

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Фонд борьбы с коррупцией обнаружил, что Гергиев через свой благотворительный фонд получал деньги от государственных компаний: ВТБ, РЖД, «Россетей» и «Сбера». Расследователи считают, что на эти средства Гергиев приобретал недвижимость в Нью-Йорке и разных итальянских городах на сумму более 100 миллионов долларов.

Канада ввела против санкции против 50 человек из списка «друзей Путина», который составил ФБК. В том числе под санкции попал и Гергиев.