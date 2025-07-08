Силовики объявили вознаграждение за сведения об убившей младенца матери

Следственные органы и полиция Камчатского края ищут женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка. За информацию, которая поможет установить ее местонахождение, назначено вознаграждение в размере миллиона рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Камчатскому краю и региональном управлении МВД.

«УМВД России по Камчатскому краю гарантирует вознаграждение в миллион рублей за помощь органу следствия в установлении местонахождения женщины, которая в период с 15 февраля до 6 марта 2024 года родила младенца, обнаруженного мертвым», — говорится в официальном сообщении.

Котенок в пустой кроватке Трехлетняя девочка пропала во время отдыха с родителями. Дело расследуют почти 20 лет Криминал 14 минут чтения

Тело младенца было найдено 6 марта 2024 года на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском. По данным следствия, это был доношенный мальчик славянской внешности, рожденный живым. Тело было завернуто в пододеяльник с изображением леопардов. Следователи предполагают, что ребенок мог умереть от переохлаждения.

Эксперты определили, что роды произошли в период с 15 февраля по 6 марта. Именно на этот временной отрезок ориентированы следствие и полиция, которые просят граждан предоставить любую информацию о женщине, родившей в указанный период и, возможно, скрывшей факт рождения ребенка.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье об «Убийстве матерью новорожденного ребенка» (ст. 106 УК), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Однако следователи не исключают и более тяжких квалификаций в зависимости от установленных обстоятельств.