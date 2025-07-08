В России начнут лишать гражданства за сексуализированное насилие

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно одобрили поправки к законодательству, расширяющие перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства. Среди них — совершение преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера, отмечает РБК.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин пообещал провести второе и третье чтения законопроекта в приоритетном порядке и передать его на рассмотрение в Совет Федерации до конца июля.

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Среди других предлагаемых депутатами оснований для лишения приобретенного гражданства — публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, помощь противнику, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны, пропаганда нацистской атрибутики или символики.

Во время выступления на пленарном заседании Володин также обвинил иностранцев, получающих российское гражданство, в том, что они не хотят защищать Россию, одновременно пользуясь «более высокими социальными стандартами» страны. Таких людей он назвал «псевдогражданами».

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Ранее российские СМИ сообщали о подготовке законопроекта, содержащего норму про лишение гражданства за сексуализированное насилие, депутатами от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). В его тексте содержалось также предложение о лишении гражданства за применение насилия в отношении представителя власти и посягательство на его жизнь. О готовности внести его на рассмотрение парламента сообщалось в августе 2024 года.

Прошедший первое чтение законопроект внесен в Госдуму в конце июня 2025 года. Среди его авторов есть представители всех парламентских фракций, в том числе и глава фракции СРЗП Сергей Миронов, а также сам Володин. Поправки вступят в силу в случае их окончательного одобрения Госдумой и Советом Федерации, законопроект должен также подписать Владимир Путин.