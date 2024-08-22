В России хотят лишать приобретенного гражданства за сексуализированное насилие

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) разработали законопроект, расширяющий перечень уголовных преступлений, совершение которых является основанием для лишения приобретенного российского гражданства. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого оказалась копия документа.

Согласно законопроекту, основанием для лишения мигрантов полученного ими российского паспорта станут преступления, связанные с сексуализированным насилием, а также применение насилия в отношении представителя власти и посягательство на его жизнь.

«Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу. Проблема острая, и мы считаем, что одной из мер ее решения станет лишение мигрантов российского гражданства за любые преступления сексуального характера», — прокомментировал инициативу своих соратников по партии лидер СРЗП Сергей Миронов.

Как ожидается, документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента в ближайшее время.

Согласно действующему законодательству, основанием для лишения приобретенного российского гражданства являются уголовные преступления террористической и экстремистской направленности, такие как, например, захват заложников или распространение «фейков» о российской армии. Также лишиться российского паспорта может иностранец, признанный виновным в диверсии, шпионаже или государственной измене.

В декабре 2023 года Следственный комитет предложил гораздо более радикальные меры в отношении натурализованных российских граждан, нарушающих закон. Так, ведомство выступило с инициативой о лишении приобретенного гражданства за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления.

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