Трамп пригрозил пошлинами поддерживающим БРИКС странам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут дополнительные 10% импортные пошлины в отношении товаров из стран, которые «поддерживают политику БРИКС». Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, подвергнется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ десятипроцентным тарифам. Исключений не будет», — говорится в сообщении.

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В январе Трамп уже грозил импортными пошлинами странам-членам БРИКС, связывая это с намерением блока отказаться от американского доллара, как средства проведения расчетов. Тогда американский президент говорил о намерении ввести 100% пошлины на товары из этих стран. «У БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле или где-либо еще», — заявил Трамп по этому поводу.

После этого заявления главы Белого дома в Кремле заверили, что страны-члены блока не планируют создавать новой валюты. В Москве также призвали экспертов разъяснить Трампу повестку БРИКС «более подробно».

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Позже американский лидер и вовсе утверждал, что его угрозы ввести пошлины привели к смерти БРИКС. «БРИКС мертв с тех пор, как я предупредил, что если они начнут играть с долларом, то получат стопроцентные пошлины. БРИКС мертв», — сказал Трамп.

Озабоченность якобы существующими планами БРИКС создать новую валюту в качестве альтернативы американскому доллару Трамп выражал и в 2024 году вскоре после своей победы на президентских выборах в США.

Тогда он требовал от остальных стран мира объединиться и «не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара». В противном случае Трамп также грозил введением 100% пошлин, которые, по его словам, заставят нарушителей запрета «попрощаться с продажами в замечательную экономику США».