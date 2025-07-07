Школьники стали хуже разбираться в гуманитарных науках

Результаты ЕГЭ российских школьников по гуманитарным наукам значительно снизились за последние четыре года, а число так называемых «стобалльников» сократилось почти на 40%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственный анализ официальных данных. При этом издание отмечает, что средний балл по естественно-научным предметам вырос.

Так, по результатам последнего ЕГЭ, средний балл по русскому языку составил 60,7, что на три балла меньше, чем значений прошлого года. Одновременно выросло число сдававших этот предмет с 612 тысяч до 638 тысяч человек. Снижение среднего балла по этой дисциплине в Рособрнадзоре объяснили изменениями, которые были внесены в экзамен в 2025 году. Там напомнили, что для повышения объективности испытания и исключения возможности использования разного рода домашних заготовок был скорректирован формат сочинения. В частности, при его написании исключили возможность использования при аргументации примеров из комиксов, аниме, манги и компьютерных игр, а также повысили внимание к критерию грамотности в письменной речи.

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Несмотря на снижение количества сдающих, ЕГЭ по обществознанию остался самым популярным среди российских школьников. При этом средний балл учеников по этому предмету постепенно снижается последние три года. Так, в 2022 году обществознание сдали 276,8 тысячи человек, а в 2025-м — 254,7 тысячи. В свою очередь, средний балл за этот период снизился с 59,9 до 53,6 балла.

Аналогичная динамика прослеживается и с ЕГЭ по английскому языку. Так, в 2022 году его сдавали 87,3 тысячи человек, а в 2025-м — 75,5 тысячи. При этом три года назад средний балл составил 73,3, а в текущем году — 64,1.

По литературе средний балл на ЕГЭ последние три года держится примерно на одном уровне. В то же время, как отмечает РБК, в 2025 году значительно сократилось число его участников — с 42,6 тысячи человек до 37,7 тысячи.

Наименее популярным среди сдающих ЕГЭ школьников продолжает оставаться география. При этом, как пишет издание, наибольший средний балл за последние четыре года — 56,3 — был зафиксирован в 2024 году, а в текущем году он составил 54,9 балла, что сопоставимо с показателями 2022–2023 годов.

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В то же время в минувшем учебном году заметно увеличилось число школьников, решивших сдавать ЕГЭ по истории, — с 74,3 тысячи до 82,9 тысячи человек. При этом средний балл по этому предмету остался прежним — 55,9.

Количество так называемых «стобалльников» в текущем году сократилось почти на 40% и составило, по данным Рособрнадзора, всего 6,8 тысячи человек против 9,5 тысячи в прошлом. При этом по двум предметам сразу 100 баллов получили 331 человек, по трем — 13 человек, а сдать ЕГЭ на 100 баллов по всем четырем предметам (русский язык, профильная математика, физика и информатика) смогла лишь одна выпускница из Москвы.