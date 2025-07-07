Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев угрожал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен цитатами «Радиостанции Судного дня». В понедельник он опубликовал в своем телеграм-канал пост, в котором пообещал «мерзкой Урсуле» — «спидошлиц» и «краснофай».

Медведев использовал слова, зашифрованные в сообщениях российской радиостанции УВБ-76, известной как «Радио Судного дня». «Спидошлиц» и «краснофай» упоминались 25 июня, во время второго саммита НАТО в Гааге, когда лидеры стран альянса встретились на фоне войны в Украине и обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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«Уже на этой неделе судьбу Урсулки будет решать бессмысленный и беспощадный Европарламент. Расклады неясны. Вполне вероятно, токсичная бабка и сохранит должность», — написал Медведев. Он имел в виде голосование по вопросу о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен, которое состоится 10 июля.

Инициатором процедуры выступил румынский евродепутат Георге Пипереа, обвинивший фон дер Ляйен в превышении полномочий при заключении многомиллиардного контракта с Pfizer на поставку вакцин от COVID-19. Поводом стал так называемый Pfizergate — скандал вокруг непрозрачных условий сделки и отказа предоставить переписку фон дер Ляйен с главой фармкомпании.

Несмотря на то, что инициатива получила необходимую поддержку 79 депутатов, шансы на отставку главы Еврокомиссии оцениваются как крайне низкие. Для вынесения вотума недоверия требуется большинство в две трети голосов, однако основные политические силы уже заявили, что не поддержат предложение.

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Дмитрий Медведев, однако, считает, что предстоящее голосование имеет большое значение. «Звоночек прозвучал, а стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай», — резюмировал замглавы Совета безопасности. «Кто не понял, тот поймет», — добавил он и сопроводил пост смеющимся эмодзи.