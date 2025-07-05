Биткоины стоимостью более двух миллиардов долларов перевели впервые за 14 лет

С двух криптовалютных кошельков, которые были неактивны в течение 14 лет, утром 4 июля были переведены 20 тысяч биткоинов, сообщил в соцсети X аккаунт Whale Alert, отслеживающий крупные транзакции. По подсчетам «РБК Крипто», стоимость монет в 2011 году составляла около 16 тысяч долларов, а сейчас она выросла более чем в 140 тысяч раз и превысила два миллиарда долларов.

РБК отмечает, что монеты отправили на кошельки, не связанные с криптобиржами, а с момента их передачи других движений средств не было, поэтому вероятность немедленной продажи монет небольшая. Кто владеет этими биткоинами, неизвестно.

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В сентябре прошлого года профильное издание Coindesk сообщило, что с неизвестного кошелька были переведены 250 биткоинов, добытых с 29 января по 2 февраля 2009 года. Это было первым движением монет за 15 лет. По курсу на момент перевода стоимость этих биткоинов составила 16,5 миллиона долларов.

Период с 2009 по 2011 год называется «эрой Сатоши» в истории биткоина. В это время владельцы криптовалюты могли добыть большое количество монет с помощью майнинга, а создатель биткоина, известный под псевдонимом Сатоши Накамото, был активен на онлайн-форумах.

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Британский криптограф и ученый-компьютерщик Адам Бэк ранее предположил в интервью изданию Decrypt, что стоимость одного биткоина может подняться до одного миллиона долларов.

В апреле в Великобритании учительница начальных классов Элли Харт случайно выбросила USB-флешку своего партнера, веб-разработчика Тома, на которой были биткоины стоимостью почти четыре миллиона долларов, сообщили таблоиды Daily Star и Mirror.