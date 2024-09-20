Пролежавшие без движения 15 лет биткоины неожиданно перевели на неизвестные адреса

Биткоины, добытые с 29 января по 2 февраля 2009 года, спустя месяц после совершения первой транзакции криптовалюты в блокчейне, перевели на неизвестные адреса. Это первое движение монет за 15 лет, пишет профильное издание Coindesk.

По данным издания, речь идет о 250 биткоинах, чья стоимость по нынешнему курсу составляет почти 16,5 миллиона долларов.

Биткоины, добытые с помощью майнинга в первые годы после появления этой криптовалюты, называют биткоинами «эры Сатоши». Речь идет о периоде с 2009 по 2011 год, когда создатель самой известной в мире криптовалюты Сатоши Накамото был активен на онлайн-форумах.

250 биткоинов из «эры Сатоши» перевели в течение часа утром 20 сентября равными порциями по 50 монет на пять разных кошельков. Об этом в соцсети X сообщил трекер крупных транзакций Whale Alerts.

Как отмечает Coindesk, остается неясным, принадлежат ли кошельки, на которые были сделаны переводы, тому же владельцу. Также пока нет информации о движении этих биткоинов и на аккаунты криптовалютных бирж.

За последние несколько лет известно всего о нескольких транзакциях биткоинов «эры Сатоши». Так, в июле 2023 года с кошелька, который не был активен 11 лет, перевели 1005 биткоинов, стоявших тогда примерно 30 миллионов долларов.

В декабре 2023 года на криптобиржи перевели для продажи более 1000 биткоинов «эры Сатоши», что стало одной из самых крупной транзакций криптовалюты, намайненой в первые годы работы блокчейна.

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