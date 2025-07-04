Вице-президент «Транснефти» выпал из окна и разбился

Вице-президент компании «Транснефть» 62-летний Андрей Бадалов найден мертвым возле своего дома на Рублевском шоссе на западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах. По их словам, погибший, предположительно, выпал из окна и разбился насмерть.

По данным агентства, на момент происшествия вместе с Бадаловым в квартире находились его жена и две дочери. С ними сейчас работают психологи. Кроме того, к работе на месте смерти топ-менеджера «Транснефти» приступила следственно-оперативная группа.

Названы самые доступные страны для жизни в Европе Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь? Экономика 6 минут чтения

По данным газеты «Коммерсантъ», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям об убийстве или доведении до самоубийства.

В то же время близкий к силовикам телеграм-канал Baza без указания источников утверждает, что Бадалов выпал с балкона 17 этажа, тогда как его квартира расположена на 10 этаже.

Пост вице-президента «Транснефти» Андрей Бадалов занимал с 2021 года. В круг его обязанностей, в частности, входило курирование вопросов цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности. Известно, что до «Транснефти» Бадалов работал в НИИ «Восход».

1 сентября 2022 года стало известно о гибели при схожих обстоятельствах председателя совета директоров нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Равиля Маганова. Как сообщалось, он разбился насмерть, выпав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ), на шестом этаже которой он проходил лечение.

Европу накрыло аномальной жарой Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться Мир 6 минут чтения

Как писала российская пресса, смерть Маганова стала пятым случаем гибели топ-менеджеров нефтяных компаний России в 2022 году. Так, в январе 2022 года стало известно о самоубийстве 60-летнего руководителя транспортной службы компании «Газпром инвест» Леонида Шульмана.

В феврале погиб 61-летний руководитель одной из внутренних служб «Газпрома» Александр Тюляков. Как сообщалось, он покончил с собой в гараже на территории закрытого поселка в Ленобласти.

В мае в московской квартире нашли тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, а также его жены и дочери. По версии следствия, мужчина убил родных, а затем покончил с собой.

Спустя сутки после появления сообщений о смерти Аваева стало известно о гибели в Испании бывшего топ-менеджера «Новатека» Сергея Протосени. По данным местной полиции, находясь на своей вилле российский бизнесмен зарубил топором жену и дочь, а затем свел счеты с жизнью.