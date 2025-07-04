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Общество

Производство ванили оказалось под угрозой

2 минуты чтения 15:32

Ареал распространения дикой ванили может резко сократиться из-за изменения климатических условий, это приведет к рискам и для глобального производства ванили, сообщает Der Spiegel со ссылкой на результаты научной работы ученых из Бельгии и Коста-Рики.

Главной угрозой для существования ванили исследователи считают прогнозируемое уменьшение ареала обитания пчел, переносящих пыльцу растений. Это вызывает у них особые опасения из-за того, что многие виды дикой ванили опыляются всего одним-двумя видами пчел. Если такие насекомые исчезнут из тех же мест, где растут растения, заменить их будет некем.

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У некоторых видов пчел и дикой ванили ареалы могут перестать пересекаться почти полностью — в худшем случае площадь распространения некоторых видов ванили может сократиться до 90% от нынешних показателей.

Журналисты отмечают, что дикая ваниль крайне важна для сельского хозяйства — используемый в коммерции вид этого растения имеет низкое генетическое разнообразие, а также особо чувствителен к болезням, засухе и жаре. В перспективе это может привести к нехватке пищевой ванили, которая используется в мороженом, пудингах и других десертах.

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Der Spiegel отмечает, что значительная часть дикой ванили растет в тропических районах Центральной Америки — такие виды имеют больше шансов пережить глобальное потепление и даже расширить ареал своего распространения. Однако ареалы других видов могут сократиться более чем на 50%.

Ранее эксперты рассказали о росте цен на продовольственные товары, спровоцированном изменением климата. Так, в 2024 году стоимость какао и кофе выросла на 163% и 103% соответственно, цены на подсолнечное масло — на 56%. В списке подорожавших товаров оказались также апельсиновый сок, сливочное масло и говядина.

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