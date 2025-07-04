Рекордное число россиян выступило за переговоры с Украиной

Абсолютное большинство россиян выступили за начало мирных переговоров с Украиной, а доля тех, кто считает допустимым использование ядерного оружия в текущем конфликте, существенно снизилась. По данным июньского опроса «Левада-центра», такую возможность поддерживают 24% респондентов — в ноябре прошлого года такой сценарий могли оправдать почти 40% граждан страны. В то же время 65% уверены, что применение ядерного оружия недопустимо.

Дисклеймер. Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу

Инфографика «Левада-центра»

Оправданным применение ядерного оружия чаще считают мужчины (29%), москвичи (29%), те, кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении (26%), а также сторонники Владимира Путина (26%).

Наибольшая доля тех, кто выступает против ядерного удара, зафиксирована среди тех, кто оценивает положение дел в стране как неблагополучное (69%) и среди противников Путина (73%).

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Показательно, что более половины опрошенных (56%) продолжают опасаться перерастания конфликта в Украине в прямое вооруженное столкновение между Россией и НАТО. Эта доля выросла летом 2024 года и с тех пор остается стабильной. Обратной точки зрения придерживаются 31% россиян.

Инфографика «Левада-центра»

Чаще всего вероятность конфликта с НАТО допускают респонденты в возрасте 40–54 лет (62%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (59%), а также те, кто считает, что страна движется в неверном направлении (64%) и не одобряет деятельность Путина (64%).

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О том, что военное столкновение с НАТО маловероятно, чаще других говорят пожилые люди старше 55 лет (35%), москвичи (45%), респонденты, одобряющие курс властей (34%) и сторонники Путина (31%).

Мир или война?

Несмотря на сохраняющуюся поддержку действий российских вооруженных сил (74%), две трети опрошенных (66%) считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам. Это максимальное значение за весь период наблюдений, и оно сохраняется второй месяц подряд. Противоположной точки зрения придерживается треть респондентов (31%).

Инфографика «Левада-центра»

Поддержка идеи переговоров выше среди женщин (71%), молодежи до 24 лет (77%), жителей малых городов (70%), критиков власти (79%) и тех, кто черпает информацию с YouTube (77%).

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Сторонники продолжения военных действий чаще встречаются среди мужчин (37%), людей старшего возраста (35%), москвичей (49%), а также тех, кто положительно оценивает политический курс страны (34%) и доверяет телевидению (34%).

Кто и как следит за войной

Интерес к конфликту в Украине в июне несколько снизился: 53% респондентов заявили, что следят за ним внимательно или довольно внимательно. Для сравнения, месяцем ранее таких было больше. При этом 31% следят за ситуацией без особого внимания, а 14% вовсе не интересуются.

Инфографика «Левада-центра»

Наибольшую вовлеченность проявляют мужчины (59%), люди старше 55 лет (68%), сторонники действующего политического курса (57%), одобряющие деятельность Путина (56%) и телезрители (66%).

Меньше интерес проявляют женщины (50%), молодежь до 24 лет (только 33% следят внимательно), критики курса власти (50%), те, кто не одобряет работу Путина (53%), а также те, кто получает информацию из соцсетей (52%).

Поддержка армии и Владимира Путина

Действия российских вооруженных сил в Украине по-прежнему поддерживает большинство — 74% (из них 42% — определенно, 32% — скорее). Не поддерживают 16% респондентов (7% — категорически против, 9% — скорее против).

Инфографика «Левада-центра»

Уровень поддержки выше среди мужчин (76%), людей старшего возраста (78%), сторонников курса страны (85%), тех, кто одобряет Путина (81%) и тех, кто доверяет телевидению (84%).

Ниже поддержка среди женщин (72%), молодежи (62%), опрошенных, считающих курс неверным (49%), противников Путина (30%) и зрителей YouTube (67%).