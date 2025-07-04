EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Рекордное число россиян выступило за переговоры с Украиной

5 минут чтения 09:50 | Обновлено: 14:37

Абсолютное большинство россиян выступили за начало мирных переговоров с Украиной, а доля тех, кто считает допустимым использование ядерного оружия в текущем конфликте, существенно снизилась. По данным июньского опроса «Левада-центра», такую возможность поддерживают 24% респондентов — в ноябре прошлого года такой сценарий могли оправдать почти 40% граждан страны. В то же время 65% уверены, что применение ядерного оружия недопустимо.

Дисклеймер.

Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу

Инфографика «Левада-центра»

Оправданным применение ядерного оружия чаще считают мужчины (29%), москвичи (29%), те, кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении (26%), а также сторонники Владимира Путина (26%).

Наибольшая доля тех, кто выступает против ядерного удара, зафиксирована среди тех, кто оценивает положение дел в стране как неблагополучное (69%) и среди противников Путина (73%).

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
Мир5 минут чтения

Показательно, что более половины опрошенных (56%) продолжают опасаться перерастания конфликта в Украине в прямое вооруженное столкновение между Россией и НАТО. Эта доля выросла летом 2024 года и с тех пор остается стабильной. Обратной точки зрения придерживаются 31% россиян.

Инфографика «Левада-центра»

Чаще всего вероятность конфликта с НАТО допускают респонденты в возрасте 40–54 лет (62%), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (59%), а также те, кто считает, что страна движется в неверном направлении (64%) и не одобряет деятельность Путина (64%).

Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
Экономика6 минут чтения

О том, что военное столкновение с НАТО маловероятно, чаще других говорят пожилые люди старше 55 лет (35%), москвичи (45%), респонденты, одобряющие курс властей (34%) и сторонники Путина (31%).

Мир или война?

Несмотря на сохраняющуюся поддержку действий российских вооруженных сил (74%), две трети опрошенных (66%) считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам. Это максимальное значение за весь период наблюдений, и оно сохраняется второй месяц подряд. Противоположной точки зрения придерживается треть респондентов (31%).

Инфографика «Левада-центра»

Поддержка идеи переговоров выше среди женщин (71%), молодежи до 24 лет (77%), жителей малых городов (70%), критиков власти (79%) и тех, кто черпает информацию с YouTube (77%).

Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
Мир7 минут чтения

Сторонники продолжения военных действий чаще встречаются среди мужчин (37%), людей старшего возраста (35%), москвичей (49%), а также тех, кто положительно оценивает политический курс страны (34%) и доверяет телевидению (34%).

Кто и как следит за войной

Интерес к конфликту в Украине в июне несколько снизился: 53% респондентов заявили, что следят за ним внимательно или довольно внимательно. Для сравнения, месяцем ранее таких было больше. При этом 31% следят за ситуацией без особого внимания, а 14% вовсе не интересуются.

Инфографика «Левада-центра»

Наибольшую вовлеченность проявляют мужчины (59%), люди старше 55 лет (68%), сторонники действующего политического курса (57%), одобряющие деятельность Путина (56%) и телезрители (66%).

Меньше интерес проявляют женщины (50%), молодежь до 24 лет (только 33% следят внимательно), критики курса власти (50%), те, кто не одобряет работу Путина (53%), а также те, кто получает информацию из соцсетей (52%).

Поддержка армии и Владимира Путина

Действия российских вооруженных сил в Украине по-прежнему поддерживает большинство — 74% (из них 42% — определенно, 32% — скорее). Не поддерживают 16% респондентов (7% — категорически против, 9% — скорее против).

Инфографика «Левада-центра»

Уровень поддержки выше среди мужчин (76%), людей старшего возраста (78%), сторонников курса страны (85%), тех, кто одобряет Путина (81%) и тех, кто доверяет телевидению (84%).

Ниже поддержка среди женщин (72%), молодежи (62%), опрошенных, считающих курс неверным (49%), противников Путина (30%) и зрителей YouTube (67%).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Автор:Анна Калтыгина

Посмотрите другие материалы

Проверьте свою память
Интернет и мемы
Проверьте свою память
Помните, что говорили Ельцин и Медведев? А как на самом деле выглядит Пикачу?
16:00
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Экономика
Названы самые доступные страны для жизни в Европе
Где самые дешевые продукты? А где самый дорогой алкоголь?
00:01
Европу накрыло аномальной жарой
Мир
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
18:16 3 июля
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Мир
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
00:01 3 июля
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54 2 июля
Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01 2 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования