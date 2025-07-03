EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Воспитательница детского сада душила ребенка слюнявчиком

2 минуты чтения 12:19

В Барнауле родители ребенка, посещающего один из местных детских садов, пожаловались в полицию на работающую там воспитательницу. Камеры видеонаблюдения в детском учреждении зафиксировали, как женщина душит ребенка слюнявчиком, пишет телеграм-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

На опубликованном им видео с камер видно, как женщина подходит к столу, за которым дети готовятся к обеду, и начинает душить ребенка слюнявчиком. Это продолжается несколько секунд, а затем воспитательница берет пострадавшего ребенка за руку и уводит в другую комнату.

Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
Мир5 минут чтения

По данным телеграм-канала, ребенок получил телесные повреждения, а его родители обратились в полицию. При этом издание утверждает, что администрация детского сада была в курсе произошедшего, но попыталась замолчать инцидент.

Так, издание пишет, что случившееся заметила мама другого воспитанника, наблюдавшая за своим ребенком с помощью интернет-трансляции с камер в детском саду. Она обратила внимание на жестокое обращение воспитательницы с одним из детей и попыталась предупредить мать пострадавшего ребенка в родительском чате, однако администрация детского сада тут же удалила ее оттуда.

После этого руководство детского учреждения стало дожидаться вечера, чтобы «выслушать вторую сторону», в то время как душившая ребенка женщина продолжила работу.

Региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «б» ч.2 ст. 238 УК). Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
Политика7 минут чтения

В конце июня в казахстанском Павлодаре родители воспитанников местного детского сада узнали об их избиении воспитательницей. Как сообщалось, они решили посмотреть записи с камер после того, как узнали, что один из воспитанников детсада якобы обижает других детей. Однако на записях они увидели не ребенка, а воспитательницу, которая кидала детей на пол, била их по разным частям тела и таскала за волосы и уши. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Европу накрыло аномальной жарой
Мир
Европу накрыло аномальной жарой
Уже есть тысячи пострадавших и десятки погибших. Температура поднялась до исторических максимумов и не планирует снижаться
18:16
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Мир
Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов
Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения
00:01
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Политика
Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию
Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ
16:54 2 июля
Российские звезды возвращаются в Европу
Политика
Российские звезды возвращаются в Европу
«Отмена» легенд классической музыки продлилась недолго. Даже тех, кто был связан с Путиным
00:01 2 июля
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Мир
Война превратила Украину в полигон оружия будущего
Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам
17:54 1 июля
Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01 1 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования