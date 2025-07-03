Воспитательница детского сада душила ребенка слюнявчиком

В Барнауле родители ребенка, посещающего один из местных детских садов, пожаловались в полицию на работающую там воспитательницу. Камеры видеонаблюдения в детском учреждении зафиксировали, как женщина душит ребенка слюнявчиком, пишет телеграм-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

На опубликованном им видео с камер видно, как женщина подходит к столу, за которым дети готовятся к обеду, и начинает душить ребенка слюнявчиком. Это продолжается несколько секунд, а затем воспитательница берет пострадавшего ребенка за руку и уводит в другую комнату.

Китайские власти начали арестовывать авторов гей-романов Они борются с «развращением», которое отвлекает женщин от деторождения Мир 5 минут чтения

По данным телеграм-канала, ребенок получил телесные повреждения, а его родители обратились в полицию. При этом издание утверждает, что администрация детского сада была в курсе произошедшего, но попыталась замолчать инцидент.

Так, издание пишет, что случившееся заметила мама другого воспитанника, наблюдавшая за своим ребенком с помощью интернет-трансляции с камер в детском саду. Она обратила внимание на жестокое обращение воспитательницы с одним из детей и попыталась предупредить мать пострадавшего ребенка в родительском чате, однако администрация детского сада тут же удалила ее оттуда.

После этого руководство детского учреждения стало дожидаться вечера, чтобы «выслушать вторую сторону», в то время как душившая ребенка женщина продолжила работу.

Региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «б» ч.2 ст. 238 УК). Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале ведомства.

Россиянина выдворили из Латвии после научной лекции про идеологию Его «сдал» впоследствии раскаявшийся информатор местного аналога ФСБ Политика 7 минут чтения

В конце июня в казахстанском Павлодаре родители воспитанников местного детского сада узнали об их избиении воспитательницей. Как сообщалось, они решили посмотреть записи с камер после того, как узнали, что один из воспитанников детсада якобы обижает других детей. Однако на записях они увидели не ребенка, а воспитательницу, которая кидала детей на пол, била их по разным частям тела и таскала за волосы и уши.