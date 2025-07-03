Семья россиян отсудила у МВД компенсацию за сорванный отпуск

Семья из Краснодарского края выиграла суд у МВД после того, как не смогла улететь в отпуск из-за ошибки в паспорте. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на решение суда.

По данным издания, пара должна была отправиться в Таиланд, но на паспортном контроле выяснилось, что у жены в загранпаспорте в графе «пол» напечатана буква «м». Из-за этого женщине заблокировали выезд, а ее муж отказался от поездки в одиночестве.

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Пара инициировала судебное разбирательство. Суды первой и второй инстанций обязали МВД выплатить супругам стоимость тура (206 тысяч рублей) и добавить 20 тысяч рублей за причиненный моральный ущерб. В МВД это решение пытались оспорить, указывая на то, что владелец паспорта должен обязательно проверять документ на наличие мелких ошибок. Этот аргумент впоследствии был отклонен.

Весной прошлого года в Ассоциации туроператоров России заявили о росте числа случаев недопуска россиян за границу из-за ошибок в документах. Широко обсуждалась история москвички Алёны Толкачёвой, которая не смогла улететь в отпуск в Турцию, так как пограничникам не понравилось, что ее имя и фамилия написаны через буквы «е».

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Как писал близкий к силовикам телеграм-канал Baza, позже Алёна подала заявление на новый паспорт, но ее имя в нем снова написали как Alena, утверждая, что именно так оно должно быть написано. У другого россиянина с отчеством «Федорович» пограничники требовали российский паспорт, чтобы проверить, есть ли в нем буква «ё».

После этого МИД России рекомендовал гражданам проверять в своих загранпаспортах написание имен, чтобы не столкнуться с проблемами при прохождении пограничного контроля.