Под Петербургом подозреваемый в грабеже сбежал в полицию от полиции

В городе Кудрово под Санкт-Петербургом 2 июля произошел курьезный инцидент с участием мужчины, которого подозревали в разбое. Он попытался скрыться от полиции, но в итоге сам забежал на территорию местного отдела МВД. Преследуемого задержали прямо на крыльце здания, куда он перелез через забор, сообщили в МВД.

В полицию поступило сообщение от местного жителя: на улице к нему подошел незнакомец с ножом и под угрозой физической расправы отобрал у него мобильный телефон.

На место выехал наряд полиции. Увидев стражей порядка, злоумышленник попытался скрыться. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как мужчина убегает от сотрудников по улице Пражской, держа в руке нож. Полицейские идут за ним с оружием наготове.

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«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции стали преследовать злоумышленника, но тот решил перелезть через забор и оказался на территории отдела полиции. Сотрудники задержали его на крыльце своего здания», — рассказали в МВД.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 УК РФ (разбой). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Очевидцы и пользователи соцсетей обсуждают происходящее, отмечая, что беглец, вероятно, не осознавал, куда именно забегает, спасаясь от преследования.