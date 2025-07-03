Использование эмодзи в переписке связали с улучшением отношения собеседника

Использование эмодзи в переписке может быть связано с изменением отношения собеседника. Об этом сообщает научно-популярное издание N+1 со ссылкой на результаты научной работы ученого из США.

Использующего эмодзи человека собеседник считает более отзывчивым, а отношения с ним — более близкими и приносящими удовлетворение, пишет исследователь. При этом значительной разницы между типами используемых эмодзи замечено не было — все они оказывали больше влияния, чем простой текстовый формат.

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В проведенном эксперименте участвовали 260 человек, они оценивали 15 текстовых диалогов, исследователь просил представить, что эти сообщения им написал друг или подруга. При просмотре каждой из версии диалога респондент случайным образом получал либо исключительно текстовую версию, либо переписку, в которой использовались эмодзи. Затем участники эксперимента заполняли опросник, в котором оценивали собеседника.

N+1 отмечает, что исследование проводилось с небольшой выборкой — его результаты не следует считать объясняющими все тонкости восприятия отношений между людьми. Однако выявленную связь можно считать демонстрацией того, что эмодзи действительно дополняют отношения, поскольку действуют в качестве невербальных сигналов для собеседника.

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При этом исследователь сообщил, что не зафиксировал значимых различий между восприятием эмодзи с лицами и другими их типами — участники оценивали влияние эмодзи одинаково, отмечает N+1.

Ранее стало известен список слов, которые россияне считают раздражающими. В их список вошли «кринж», «рашить» и «изи», их выделили 37% опрошенных платформой блогов «Дзен» и порталом «Грамота.ру». Также 37% респондентов отметили свое недовольство использованием бюрократических штампов и канцеляризмов, 33% сказали, что их раздражают псевдоделовые конструкции из корпоративного новояза — «синергия», «прозрачно», «в треке», «финализировать». При этом около 40% оказались готовы прощать собеседникам ошибки в повседневной коммуникации при общении в мессенджерах и соцсетях.