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Общество

Россияне назвали самые раздражающие слова

2 минуты чтения 10:59 | Обновлено: 11:02

Самым частым источником раздражения в чужой речи для россиян являются слова «кринж», «рашить» и «изи», показали результаты исследования, которое провели платформа блогов «Дзен» и портал «Грамота.ру». Эту категорию слов назвали 38% участников опроса, сообщает ТАСС.

Почти столько же, 37% респондентов, наиболее раздражающим назвали использование бюрократических штампов и канцеляризмов. Около 33% опрошенных сказали, что их раздражают псевдоделовые формулировки — выражения «синергия», «прозрачно», «в треке», «финализировать» и другие слова из корпоративного новояза.

Менее трети участников исследования, 27%, считают неприятными явные заимствования из других языков, например слова «ревью», «бэкграунд» и «ноунейм».

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Среди источников раздражающих слов и выражений самая большая доля опрошенных, 32%, назвала сайты компаний, где применяется канцелярско-бюрократический стиль. 31% упомянули юридические и банковские документы, 27% — официальные письма государственных организаций, 23% — интерфейс мобильных приложений, а 18% — школьные учебники.

Более трети россиян, 35%, не доверяют источнику, если видят ошибки и нарушения языковых норм, сообщили авторы исследования. 27% опрошенных сказали, что не доверяют тексту, если понимают, что он сгенерирован с помощью ИИ, а 24% — если замечают полное несоблюдение или нарушение правил пунктуации.

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В повседневной коммуникации часть участников исследования оказалась готова прощать собеседникам ошибки. 39% считают их нормой во время переписки в мессенджерах и соцсетях, 27% считают допустимыми нарушения в деловой переписке с коллегами и руководством. Во взаимодействии с госструктурами отклонение от языковых норм назвали приемлемым 16% респондентов, а во взаимодействии с клиентами — 14%.

Среди речевых ошибок самыми допустимыми участники опроса назвали несоблюдение правил слитного и раздельного написания частицы «не» со словами, замену буквы «ё» на «е» и нарушение правила склонения числительных.

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