Центробанк допустил снижение ключевой ставки

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса, что в июле регулятор рассмотрит возможность еще одного понижения ключевой ставки. Об этом сообщает РБК. В прошлый раз Центробанк снизил ставку в начале июня этого года с 21% до 20%.

«Скорее всего, если ситуация не изменится и не произойдет ничего непредвиденного, и сохранятся те тенденции, которые сформировались, то с большей вероятностью мы будем рассматривать снижение ставки и будет обсуждаться шаг этого снижения», — заявила Набиуллина. При этом она отметила, что Центробанк должен принимать решения «очень осторожно», и отказалась дать гарантию, что ставку снизят.

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Кроме того, как передает РИА «Новости», Набиуллина заявила о уже имеющемся влиянии понижения ключевой ставки в июне на российскую экономику. Она подчеркнула, что быстрое понижение ставки может привести к негативному эффекту и необходимости снова ее повышать.

Также глава Центробанка назвала опасения относительно банковского кризиса в России «абсолютно необоснованными». «Банковская система хорошо капитализирована, несмотря на то, что этот запас капитала неравномерно распределен по банковской системе, запас капитала большой — это 8 триллионов рублей. Да, мы видим определенное увеличение, но очень незначительное, доли проблемных активов, как и в рознице, так и в корпоративном секторе, но оно небольшое», — добавила Набиуллина.

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Июньское снижение ключевой ставки произошло впервые с сентября 2022 года. Ставка на уровне 21% держалась с октября 2024 года. При этом наиболее резкое повышение ставки произошло после начала полномасштабной войны в Украине — тогда Центробанк внепланово повысил ставку с 9,5% до 20%.