Россия оказалась на пороге кардинальных изменений на рынке труда

В мае безработица в России обновила исторический минимум, составив 2,2%, сообщил Росстат. Рабочая сила увеличилась на 300 тысяч человек и достигла 76,2 млн, занятость — 74,5 млн. Но за рекордно низкими цифрами кроется сложная ситуация: аналитики говорят о возможном переломе на рынке труда.

В последние два года нехватка работников была одной из главных проблем экономики. Компании конкурировали за кадры, поднимали зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Это привело к росту реальных зарплат на 8,2% в 2023 году и на 8,1% в 2024-м, что, в свою очередь, стало одной из причин ускорения инфляции.

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Однако сейчас в статистике и опросах стали появляться сигналы о возможной смене тренда. Согласно данным Центробанка, все меньше предприятий сообщают о дефиците кадров. В некоторых отраслях спрос на рабочую силу уже снижается, и высвобождающиеся сотрудники переходят в другие сектора. В июньском опросе ЦБ 22% компаний все еще называли нехватку работников проблемой, но это меньше, чем в предыдущие месяцы.

S&P Global также фиксирует изменения. По их данным, в июне компании начали сокращать численность работников — самыми высокими темпами с апреля 2022 года. Экономист Дмитрий Полевой считает, что это может быть признаком начала нового этапа: рынок труда постепенно выходит из состояния перегрева, рост зарплат замедляется, напряженность спадает.

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Тем не менее, говорить о полноценном развороте пока рано. Аналитики «Твердых цифр» указывают, что среднее время поиска работы составляет всего лишь пять недель — это минимум за все время наблюдений. В апреле реальная зарплата продолжила расти на 4,6% в годовом выражении. А количество вакансий на одного безработного остается ниже исторических максимумов.

Даже если напряженность немного снизится, она останется близкой к рекордной, предупреждают эксперты. Причина — в демографии. Экономически активное население сокращается, и этот фактор уже невозможно компенсировать быстрыми мерами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала это «серьезнейшими структурными изменениями» в экономике. Президент Сбербанка Герман Греф добавил: «Можно увеличивать рождаемость, но в моменте это не поможет».

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Государство пытается задействовать внутренние резервы. В этом году была возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, упростили наем подростков. Однако потенциал этих решений ограничен, а приток мигрантов сдерживается жесткой миграционной политикой.

Рынок труда, по мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, сейчас становится «арбитром» реального положения дел в экономике. Если активность замедляется, это должно отразиться в статистике занятости. Только замедление роста зарплат, считает она, может снизить инфляционное давление и дать шанс на удешевление кредитов.

Таким образом, рынок труда оказался в переломной точке. С одной стороны — рекордно низкая безработица и жесткая конкуренция за кадры. С другой — первые признаки охлаждения.