Российская молодежь подсела на избинг

В России набирает популярность новый туристический тренд избинг. Это аналог глэмпинга, адаптированный под старинный уклад жизни, когда отдыхающим предлагается ходить за водой с коромыслом, жить и избе, доить коров и топить печь. На это обратили внимание журналистка телеканала «Дождь» Анна Монгайт и телеграм-канал Shot.

По данным Shot, суточная стоимость аренды домика для такого отдыха может достигать 60 тысяч рублей. К примеру, неделя на троих на берегу Волги обойдется в 122 тысяч рублей. Можно найти и более бюджетные варианты — от 20 тысяч рублей.

«Смышленые стартаперы наживаются на уставших от городской суеты зумерах, которые ищут в этом мире одного — покоя и умиротворения», — объясняет ценообразование телеграм-канал.

Считается, что термин «избинг» ввел предприниматель из Плеса Алексей Шевцов и запатентовал его как товарный знак. На данный момент избинг-отели можно найти в разных городах и регионах, в частности в Костроме, Суздале, Туле, Ивановской области и других местах.

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Ранее стало известно, что в последние годы спрос на внутренний туризм в России сильно вырос. К примеру, как писали «Ведомости», в 2023 году внутренний турпоток увеличился на 20%, а количество поездок россиян по стране побило рекорд. На это повлияли в том числе ужесточения требований при выдачи виз и рост стоимости авиабилетов.

В то же время спрос на внутренний туризм привел к росту цен на отели. К примеру, средняя стоимость номера в гостинице в Сочи в этом году по сравнению с 2023 годом выросла на 23%. Однако в некоторых регионах, в частности в Ленинградской и Новгородской областях, спрос на отели в десятки и сотни раз превышал предложение.

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