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Общество

Очевидцы сообщили о взрыве двух машин в центре Москвы

2 минуты чтения 17:18 | Обновлено: 17:34

В Старопименовском переулке Москвы взорвались две машины, пожар уже потушен, пострадавших нет. Об этом пишут РИА «Новости» и «Москва онлайн», инцидент подтвердили в региональном управлении МЧС.

Очевидцы отметили, что сначала они услышали звуки взрывов, а уже затем увидели возгорание. Жители расположенных неподалеку домов попытались предупредить соседей о необходимости эвакуировать свои автомобили, чтобы огонь не распространился. МЧС сообщает, что этого не произошло.

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Новостное агентство «Москва» сообщает, что «произошло возгорание» автомобилей, не указывая взрыв в качестве причины. Журналисты и представители МЧС не сообщают о причинах, приведших к появлению огня, а также о том, какой ущерб он нанес автомобилям и прилегающей к ним территории.

«Москва онлайн» отмечает, что во время пожара огонь от горящих автомобилей поднимался до высоты жилых этажей дома. На опубликованных фото и видео заметно, что машины располагались неподалеку от зданий и деревьев в жилом дворе.

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Ранее сообщалось о взрыве машины в подмосковном городе Балашиха, в результате него погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, эту информацию подтвердили в Следственном комитете. Автомобиль взорвался из-за заложенного самодельного взрывного устройства.

Взрыв произошел рядом с домом, в котором проживал Москалик, в результате него у некоторых окон выбило стекла. Инцидент произошел 25 апреля.

Телеграм-канал «112» опубликовал запись, на которой видно, как у подъезда жилого дома взрывается машина. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza написал, что заряды были установлены по всему автомобилю, большей частью в багажнике.

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