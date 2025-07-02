В Госдуме объяснили рекордный рост тарифов ЖКХ изношенностью еще советской инфраструктуры

Рекордный рост тарифов ЖКХ связан с необходимостью обновления инфраструктуры, которая создавалась еще в советские времена и нуждается в привлечении инвестиций. Об этом со ссылкой на слова зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой пишет НСН.

Журналисты отмечают, что рост тарифов, произошедший 1 июля, в среднем по стране составил 11,9%, но в некоторых регионах и секторах этот показатель еще больше. Например, в Пермском крае он составил 21,1%, в Архангельской области — 20%, в Кемеровской области — 19,8%, а электроэнергия для некоторых потребителей в Москве теперь стоит на 22,8% дороже.

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Разворотнева считает, что государству необходимо «реализовать инвестиционные программы» из-за того, что построенная при СССР инфраструктура уже исчерпала срок годности. Заменить ее полностью планируется к 2030 году, для чего потребуется четыре с половиной триллиона рублей. Также депутат заявила о росте цен на энергоносители, особенно выделив изменение стоимости газа.

При этом она утверждает, что больше в России не планируется таких значительных повышений тарифов. «На будущий год ожидаем повышение в 5%, хотя прогнозы меняются. Но такой большой величины как в этом году потом уже не будет», — заявила Разворотнева НСН.

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Ранее другой депутат Госдумы Владимир Кошелев обосновывал необходимость повышения тарифов уровнем инфляции в стране. Темпы роста, по словам депутата, будут варьироваться в зависимости от региона согласно решениям региональных комитетов по тарифам.

Телеканал «Дождь» посчитал, что стоимость услуг ЖКХ вырастет на 40% в ближайшие четыре года, а за газ в 2028 году россияне будут платить на 80% больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В Минэкономразвития объяснили, что такое подорожание обусловлено в частности подключением оккупированных украинских регионов к Единой системой газоснабжения.