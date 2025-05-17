В Госдуме рассказали о повышении тарифов ЖКХ

В 2025 году тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 11,9%. Об индексации сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) на полях форума «Россия — Исламский мир» в Казани, передает ТАСС.

При этом, по словам Кошелева, уровень роста тарифов будет варьироваться в зависимости от региона согласно решениям региональных комитетов по тарифам. Депутат объяснил индексацию уровнем инфляции и необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры.

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Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали повышение тарифов ЖКХ на 12%. Телеканал «Дождь» посчитал, что стоимость услуг вырастет на 40% в ближайшие четыре года, а за газ в 2028 году россияне будут платить на 80% больше, чем до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В Минэкономразвития объяснил такое подорожание обусловлено в частности подключением оккупированных украинских регионов к Единой системой газоснабжения.

В апреле этого года Владимир Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ «ударом по карману граждан».

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«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов — потом все, до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — заявил Путин.

Осенью прошлого года «Коммерсант» писал, что повышение тарифов запланировано на июль этого года. В 2024 году стоимость ЖКХ также выросла в среднем на 10%, а предыдущее подорожание тарифов произошло на семь месяцев раньше запланированного. Как обратила внимание «Новая газета», во время прямых линий более половины обращений россиян касаются высоких тарифов и проблем в сфере ЖКХ.