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Общество

Telegram добавил списки задач и посты от подписчиков

2 минуты чтения 07:55 | Обновлено: 07:56

Пользователи мессенджера Telegram после обновления приложения смогут создавать интерактивные списки задач в любых чатах, а также предлагать владельцам каналов посты, в обмен на «звезды» и Toncoin. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что функция создания интерактивного списка будет доступна владельцам Premium-подписки. С помощью этого нововведения пользователи мессенджера смогут в чатах совместно отслеживать задачи и координировать работу команд, или просто вести списки покупок и дел.

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Для каждого списка пользователи смогут настроить возможность участников отмечать выполненные пункты или добавлять новые. Списки можно создавать в любых чатах, включая личные и групповые, а также сохранять их в «Избранном». Чтобы создать список, нужно открыть меню вложений и выбрать пункт «Список».

Еще одно нововведение — возможность подписчиков предлагать посты для публикации в каналах, указав желаемые дату и время. Взамен необходимо перечислить владельцу канала «звезды» — внутреннюю валюту Telegram — или криптовалюту Toncoin. В компании отметили, что такие сообщения отправляются каналам в виде личных сообщений. Они могут включать любые материалы — от фан-арта и промороликов до обзоров товаров.

В компании подчеркнули, что владелец канала получит вознаграждение через 24 часа после публикации поста. Если пост удалят раньше, вся сумма возвращается подписчику.

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Ранее Telegram запустил встроенный механизм проверки достоверности информации в публикациях, обратил внимание телеграм-канал «Код Дурова». Официальных комментариев от представителей Telegram пока не было.

По данным «Кода Дурова», впервые функция была замечена под публикацией в канале We TON, где утверждалось, что Telegram якобы уходит из России. Под постом сатирического издания «Панорама» появилась плашка «Проверка фактов» с уточнением, что основатель мессенджера Павел Дуров не делал подобных заявлений.

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