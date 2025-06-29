Telegram запустил функцию проверки фактов

В мессенджере Telegram начал работать встроенный механизм проверки достоверности информации в публикациях. На нововведение обратил внимание телеграм-канал «Код Дурова», специализирующийся на новостях о платформе. Официальных заявлений от представителей Telegram по этому поводу пока не поступало.

Как сообщает «Код Дурова», новая функция впервые была замечена под публикацией в телеграм-канале We TON, в которой утверждалось, что Telegram якобы уходит из России. Под постом с новостью сатирического издания «Панорама» появилась оформленная в виде цитаты плашка «Проверка фактов» (Fact Check), в которой говорится, что основатель мессенджера Павел Дуров не делал подобных заявлений.

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При нажатии на кнопку «Что это?» открывается уведомление, в котором указано, что разъяснение предоставлено самим Telegram.

О том, что в Telegram может появиться занимающаяся проверкой информации в постах функция Fact Check, «Код Дурова» сообщал еще в мае 2024 года. Тогда отмечалось, что Telegram планирует сотрудничество с организациями, специализирующимися на фактчекинге. Предполагалось, что такие агентства будут назначаться правительствами стран, на территории которых используется мессенджер.

Журналист Андрей Захаров отмечал, что функция Fact Check может вызывать вопросы. По его словам, в последнее время политики все чаще называют «дезинформацией» не только ложные сведения, но и факты, которые им просто не нравятся. Он также предположил, что в России функцию проверки в Telegram может контролировать Роскомнадзор.

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Захаров сравнил Fact Check с функцией Community Notes в соцсети X (ранее — Twitter), где проверкой информации занимаются сами пользователи. Как уточнял телеграм-канал Beta Info, наиболее полезные заметки там отбирает алгоритм — на основе оценок читателей с разными политическими взглядами.