Ребенка затянуло в аппарат для досмотра багажа в Петербурге

Четырехлетнего мальчика затянуло в аппарат для досмотра багажа на Московском вокзале Санкт-Петербурга, он получил травму руки, которая привела к обращению в больницу. Об этом со ссылкой на региональной управление Следственного комитета (СК) сообщает «Фонтанка».

По данным журналистов, инцидент произошел 1 июля. На опубликованном Северо-Западной транспортной прокуратурой видео заметно, что в момент, когда рука мальчика попала в аппарат, на него не смотрели ни родители, ни сотрудники вокзала.

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Ребенок проходил досмотр перед родителями — он попытался самостоятельно забрать часть багажа с ленты. В этот момент его рука попала в пространство между лентой и валиками аппарата, из-за чего кисть мальчика начало засасывать внутрь аппарата вместе с ним самим.

Заметив это, взрослые отключили аппарат и попытались помочь мальчику, но позже его родителям пришлось обратиться за медицинской помощью. СК объявил о проведении доследственной проверки, ранее также сообщалось о проверке, которую проводит региональная транспортная прокуратура — ведомство оценит полноту соблюдения требований безопасности при эксплуатации аппарата.

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Ранее стало известно об инциденте, произошедшем в московском аэропорту Шереметьево. Во время него 31-летний мужчина в состоянии наркотического опьянения подошел к незнакомому ребенку, поднял его и кинул на пол. СК сообщил, что после этого двухлетнего мальчика пришлось госпитализировать. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, он впал в кому и находился на аппарате ИВЛ. У него также были открытые переломы костей черепа и субдуральная гематома.

Позже ребенок пришел в сознание, врачи сообщили, что он начал двигать руками и ногами, фокусировать взгляд и узнавать отца. Мальчик пробыл в коме около недели.