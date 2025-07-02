СМИ: пассивность США помогла России пополнить бюджет

С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года США не вводили новых санкций в отношении России, связанных с ее полномасштабным вторжением в Украину. Более того, в некоторых случаях администрация ослабляла существующие ограничения. The New York Times, ссылаясь на аналитиков, пишет, что без регулярных обновлений санкции теряют эффективность.

Такая политика США, как отмечается, создает лазейки, которыми пользуются подставные фирмы, чтобы поставлять в Россию критически важные компоненты, включая чипы и военное оборудование, которые в ином случае были бы недоступны Кремлю.

При президенте Байдене США в среднем вводили более 170 новых ограничений в месяц, затрагивая нефтяную отрасль, производство вооружений, технологии и банковский сектор. Всего было наложено более 6200 санкций. В последние недели президентства Байдена темпы санкционного давления выросли почти втрое.

Однако при Трампе этот процесс остановился. Обзор торговых и корпоративных данных показал, что более 130 компаний в Китае и Гонконге рекламируют поставки запрещенных к экспорту в Россию чипов. Ни одна из них не находится под американскими санкциями.

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Одна из таких компаний — HK GST Limited — была зарегистрирована в Гонконге девять месяцев назад. Она продает микросхемы, используемые в российских крылатых ракетах Х-101. Этими ракетами российские военные недавно атаковали Киев, в результате чего погибли 10 мирных жителей. Компания входит в сеть дистрибьюторов, включающую ChipsX (Сингапур) и Carbon Fiber Global (Китай). Все эти фирмы были основаны в течение последних трех лет.

Несколько компаний из этой сети, по данным торговых реестров и регистрационных документов, поставляли в Россию компоненты в обход американских экспортных ограничений. Представитель Carbon Fiber Global заявил, что их компания и ChipsX не нарушали экспортный режим, но отказался комментировать действия остальных компаний сети.

По словам экономиста Элины Рыбаковой из Peterson Institute, санкции требуют постоянной поддержки и обновления: «Нужно все время бежать, чтобы оставаться на месте». В противном случае, считает она, Россия будет продолжать развивать механизмы обхода.

Пассивность США, на фоне активных боевых действий в Украине, вызвала критику как со стороны демократов, так и республиканцев. Белый дом в ответ заявил, что Трамп «призывает стороны остановить насилие, оставляя открытыми все варианты». Минфин и Минюст отказались от комментариев.

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При этом в других направлениях санкционная политика Трампа остается активной: более 280 новых ограничений введено в отношении Ирана, в том числе против финансирования терроризма. Кроме того, санкции наложены на судей Международного уголовного суда и наркокартели.

В отношении России, наоборот, администрация пошла на смягчения. В апреле из санкционного списка была удалена Карина Ротенберг, супруга близкого друга Путина Бориса Ротенберга. Об этом было кратко упомянуто в одном из бюллетеней Минфина без пояснений. Госдеп назвал это решение независимым от усилий по мирному урегулированию конфликта, отказавшись комментировать детали.

В феврале Минюст расформировал группу KleptoCapture, которая с 2022 года отслеживала активы российских олигархов по всему миру. По словам бывшего главы группы, приоритет теперь отдан аналогичной структуре, сосредоточенной на ХАМАС.

Также Россия не попала в список стран, на которые были наложены «тарифы ко Дню освобождения» — импорт из России в 2024 году превысил три миллиарда долларов, что больше, чем из Греции или Египта. Это решение удивило экспертов, поскольку Трамп активно использует тарифы как инструмент санкционного давления.

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Все это, по словам аналитиков, говорит о снижении готовности США усиливать санкционное давление на Россию, что дало возможность Евросоюзу взять на себя инициативу. Тем не менее, санкции ЕС пока значительно менее масштабны, особенно в отношении третьих стран, помогающих Москве обходить ограничения.

Теперь Конгресс обсуждает новый законопроект, подготовленный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем. Он предусматривает резкое усиление санкций, в том числе 500-процентный тариф для стран, продолжающих покупать российскую энергию. Законопроект поддержан обеими партиями, но вызывает опасения в связи с возможными последствиями для глобальной торговли.

Сенатор Блументаль, недавно вернувшийся из поездки в Киев, отметил, что Украина сталкивается с нехваткой военных и вооружений, и подчеркнул, что у США есть возможность изменить эту ситуацию.