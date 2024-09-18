Микропластик может проникать в мозг человека через слизистую носа 

Частицы микропластика способны проникать в мозг человека. Об этом говорят результаты недавнего исследования, опубликованного в «Журнале Американской медицинской ассоциации» (JAMA). До сих пор считалось, что мозг, в отличие от других человеческих органов, защищен от проникновения микропластика, однако, как выяснилось, полимерные частицы могут попадать туда через слизистую носа.

Группа патологоанатомов из Германии и Бразилии исследовали тела 15 умерших бразильцев возрастом от 33 до 100 лет. В мозгу восьмерых ученые обнаружили в общей сложности 16 частиц пластика и полимерных волокон.

Микрочастицы проникли через слизистую оболочку носа, которая способна взаимодействовать со спинномозговой жидкостью, объяснили исследователи. По их словам, из спинномозговой жидкости микропластик может проникать в обонятельную луковицу через «крошечные перфорации» в костных структурах.

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Около половины обнаруженных частиц состояли из полипропилена, одного из наиболее распространенных материалов для изделий из пластмассы, рассказали авторы научной работы. Как этот материал может влиять на здоровье мозга — пока неизвестно, — но возможность такого влияния исключать нельзя, заявила команда исследователей.

Микро- и нанопластик так легко попадают внутрь тела, что мы, похоже, недооцениваем общее количество пластика в человеке, объяснила телеканалу NBC одна из руководительниц группы исследователей доцент патологии Университета Сан-Паулу в Бразилии Таис Мауад. По ее словам, пропилен может присутствовать в мебели, коврах, одежде. «Больше всего мы подвергаемся воздействию микрочастиц в помещении, потому что все наши дома полны пластика», — сказала она.

В человеческом организме микропластик есть практически в любых органах. Ранее ученые находили частицы, например, в легких, кишечнике, печени и системе кровообращения.

В мае группа исследователей из американского Университета Нью-Мексико обнаружила микропластик в мужских яичках. Авторы этой работы допускают, что частицы из полимеров способны уменьшать количество сперматозоидов. У подопытных мышей произошло именно это, заметили почти год назад китайские исследователи. Ученые из Калифорнии полтора года назад назвали микропластик «репродуктивным токсикантом» — веществом, негативно влияющим на способность размножаться.

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