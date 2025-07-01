Россияне рассказали о правилах оплаты счета на свидании

Семь из десяти россиян уверены, что оплачивать счет в кафе или ресторане на свидании должен мужчина, а не женщина. Об этом говорится в результатах опроса провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, 68% россиян считают, что за свидание в кафе или ресторане должен платить мужчина. С этим согласны 62% женщин и 74% мужчин. При этом 17% респондентов считают, что расходы следует делить поровну, а 5% уверены, что платить должен тот, кто пригласил.

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«Традиционные гендерные ожидания прочно встроены в культуру отношений между полами: мнение о том, что мужчина должен платить за свидание, доминирует в российском обществе, особенно среди мужчин и старших поколений. Но, судя по всему, ситуация меняется. Среди зумеров и младших миллениалов, а также среди женщин набирает силу идея “оплатить пополам” или “платит пригласивший”. По-видимому, взгляд на свидания сдвигается от предписанных гендерных ролей к гибкости. Если для старших поколений вопрос свиданий — это вопрос “как правильно”, то для молодежи это все чаще вопрос “как договоримся”», — утверждают аналитики ВЦИОМ.

Более четверти мужчин (28%) в ходе опроса заявили, что оказывались в ситуации, когда женщина соглашалась пойти с ними на свидание только ради бесплатного ужина и без романтического интереса. В то же время лишь 9% женщин признались, что когда-либо ходили на свидание не из-за чувств, а потому что мужчина мог оплатить им поход в ресторан или кафе.

В результатах опроса также говорится, что 44% респондентов осуждают практику «свиданий ради ужина», тогда как столько же — 44% — не считают ее предосудительной.

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Женщин, которые ходят на свидания исключительно ради бесплатного ужина, в обществе нередко пренебрежительно обзывают «тарелочницами». Авторы исследования отмечают, что мужчины одинаково склонны осуждать такое поведение, независимо от личного опыта. В то же время среди женщин, признававшихся в подобных мотивах, 58% не считают такие поступки чем-то предосудительным.

