Россияне рассказали о своем отношении к «тарелочницам»

Провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснил отношение россиян к «тарелочницам» — так пренебрежительно называют женщин, которые ходят на свидания только чтобы бесплатно поесть. Результаты исследования публикует РБК.

Так, 28% опрошенных мужчин заявили, что сталкивались с «тарелочницами». При этом среди женщин-респондентов признались в том, что соглашались на свидание только ради бесплатного ужина лишь 9%.

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Социологи объяснили такой разрыв «как нежеланием женщин признавать подобные факты, так и разницей в интерпретациях, восприятии намерений». По их словам, мужчина может счесть «тарелочницей» женщину, которая во время свидания просто не испытала достаточного интереса к нему.

При этом оценки подобного женского поведения среди участников опроса разделились пополам. 44% назвали его предосудительным и столько же заявили, что не видят в нем ничего плохого.

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При этом осуждающих «тарелочниц» респондентов оказалось больше среди рожденных в 2001 году и позже. При этом авторы исследования отметили, что мужчины осуждают «тарелочниц» одинаково часто, вне зависимости от того сталкивались они с ними или нет. Тогда как среди женщин, которые ходили на свидание ради бесплатной еды, не считают это предосудительным 58%.

При этом 30% тех, кто не осуждают «тарелочниц», оправдывали их поведение тем, что во время совместного ужина оба участника получают удовольствие, вне зависимости от того, последует ли за ним какое-то продолжение отношений. «Время такое, почему бы и нет, если всех устраивает, обговорено заранее, каждый знает, на что идет», — отметили еще 14% опрошенных. В то же время еще 12% заявляли, что это выбор человека, за который его нельзя осуждать.