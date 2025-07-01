EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне рассказали о своем отношении к «тарелочницам»

2 минуты чтения 09:09

Провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснил отношение россиян к «тарелочницам» — так пренебрежительно называют женщин, которые ходят на свидания только чтобы бесплатно поесть. Результаты исследования публикует РБК.

Так, 28% опрошенных мужчин заявили, что сталкивались с «тарелочницами». При этом среди женщин-респондентов признались в том, что соглашались на свидание только ради бесплатного ужина лишь 9%.

Я переехала в США, и мне нравится
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
Общество11 минут чтения

Социологи объяснили такой разрыв «как нежеланием женщин признавать подобные факты, так и разницей в интерпретациях, восприятии намерений». По их словам, мужчина может счесть «тарелочницей» женщину, которая во время свидания просто не испытала достаточного интереса к нему.

При этом оценки подобного женского поведения среди участников опроса разделились пополам. 44% назвали его предосудительным и столько же заявили, что не видят в нем ничего плохого.

Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
Мир5 минут чтения

При этом осуждающих «тарелочниц» респондентов оказалось больше среди рожденных в 2001 году и позже. При этом авторы исследования отметили, что мужчины осуждают «тарелочниц» одинаково часто, вне зависимости от того сталкивались они с ними или нет. Тогда как среди женщин, которые ходили на свидание ради бесплатной еды, не считают это предосудительным 58%.

При этом 30% тех, кто не осуждают «тарелочниц», оправдывали их поведение тем, что во время совместного ужина оба участника получают удовольствие, вне зависимости от того, последует ли за ним какое-то продолжение отношений. «Время такое, почему бы и нет, если всех устраивает, обговорено заранее, каждый знает, на что идет», — отметили еще 14% опрошенных. В то же время еще 12% заявляли, что это выбор человека, за который его нельзя осуждать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в США, и мне нравится
Общество
Я переехала в США, и мне нравится
Я работаю медсестрой и получаю за смену столько, сколько в моем родном городе получила бы за месяц
00:01
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
Мир
Украинскому военному выжгли на теле надпись «Слава России»
По его словам, это сделала медицинским паяльником хирург из Донецка
18:15 30 июня
Азербайджан отменяет Россию
Политика
Азербайджан отменяет Россию
Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей»
15:31 30 июня
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Мир
Десятки тысяч женщин вынуждают удалять матку ради работы
Они идут на опасную операцию, чтобы прокормить семью. Врачи наживаются на них, а государство ничего не может сделать
00:01 30 июня
Мужчина с «добрым лицом»
Криминал
Мужчина с «добрым лицом»
В Екатеринбурге 13 лет искали маньяка, который насиловал и убивал женщин. Его поймали из-за того, что он неправильно припарковался
17:00 29 июня
Как ухаживать за кожей
Общество
Как ухаживать за кожей
10-ступенчатый уход — это миф? А SPF-крем спасет от старения? Разбираемся с дерматологом
00:01 29 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования