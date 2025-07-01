Назван доход для «нормальной жизни» в России

Россиянам для «нормальной жизни» достаточно 81 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в свежем выпуске «Барометра экономического поведения домохозяйств в России», подготовленного НИУ ВШЭ (документ есть в распоряжении РБК).

Опрос проводился осенью прошлого года. И, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го, показатель вырос на 14% — тогда средний «нормальный» доход составлял 70,8 тысяч рублей.

Доход, который россияне считают достаточным для «нормальной» жизни, отражает их представления об уровне средств, позволяющем семье поддерживать привычный или желаемый уровень потребления. Этот ориентир, в сравнении с реальными доходами и расходами, позволяет косвенно судить о том, как сами граждане оценивают свое материальное положение, поясняют авторы исследования.

Почти 75% россиян считают, что для «нормальной» жизни нужно от 30 до 100 тысяч рублей на человека в месяц. При этом примерно треть назвали достаточной сумму от 30 до 50 тысяч рублей, а еще четверть — от 70 до 100 тысяч рублей в месяц, уточняет РБК.

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В ходе опроса были выделены отдельные группы респондентов, у которых за год наиболее существенно выросли представления о «нормальном» доходе. Это жители Уральского и Южного федеральных округов (+28–29%), семьи с высоким потребительским статусом (+24–26%), семьи с детьми до 18 лет (+25%), россияне в возрасте 25–34 и 45–54 лет (+22–23%) и жители средних и крупных городов (+18%).

Авторы исследования отмечают, что представления о «нормальном» доходе во многом зависят от уровня среднедушевых доходов в регионе проживания респондента. Есть также некоторые гендерные отличия: мужчины, как правило, называют более высокую сумму, необходимую для комфортной жизни, чем женщины. Более высокие запросы характерны для молодежи, людей среднего возраста, жителей крупных городов, обладателей высшего образования и предпринимателей.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга, согласно результатам исследования, не смогли уложиться в средние по стране показатели. Они полагают, что для «нормальной» жизни нужно около 110 тысяч рублей на человека в месяц.

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Накануне россияне также назвали оптимальное количество детей в семье и рассказали о факторах, влияющих на решение о рождении ребенка.