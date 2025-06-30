Россияне назвали оптимальное число детей в семье

Почти половина россиян считают оптимальным иметь двоих детей в семье. Среди ключевых факторов, влияющих на решение о рождении ребенка, они назвали уровень дохода, опасение за будущее детей из-за кризисов и экономическую ситуацию в стране. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное Центром социального проектирования «Платформа» совместно с компанией «ОнИн» («Онлайн Интервьюер») в рамках проекта «Социальная динамика».

Согласно результатам опроса, большинство респондентов (77%) рассматривают возможность завести детей — как первого, так и в дополнение к уже имеющимся. При этом каждый пятый из них заявил, что планирует сделать это в ближайшие один-два года.

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В идеальных условиях, без учета текущих жизненных обстоятельств, 45% респондентов выразили желание иметь двоих детей. О желании завести троих детей сообщили 27% участников опроса, при этом чаще всего это были женщины. «Вероятно, они больше склонны воспринимать их как важную часть своей ролевой модели — материнство является значимым аспектом жизненной реализации», — подчеркнули авторы исследования.

На вопрос о том, сколько детей, по мнению респондентов, у них действительно будет, троих назвали лишь 18% опрошенных. Исследователи пришли к выводу, что многодетность (трое и более детей) воспринимается россиянами как сложная для реализации модель семьи.

На вопрос о том, что вызывает опасения или мешает решиться на рождение ребенка в текущих условиях, 79% респондентов указали на одну или несколько материальных причин. Так, 50% сообщили, что основным препятствием является недостаточный уровень дохода — собственного или партнера.

41% респондентов заявили, что их останавливают опасения по поводу будущего ребенка — например, из-за экономических кризисов или ухудшения экологической обстановки. Еще 39% указали на общую нестабильность экономической ситуации в стране. Среди других сдерживающих факторов россияне назвали нехватку или отсутствие собственного жилья, а также недостаточный объем государственной поддержки семей с детьми.

Каждый четвертый опрошенный упомянул страх потерять источник дохода после появления ребенка. Кроме того, респонденты отмечали внешнеполитическую напряженность и ощущение, что на текущем этапе жизни они еще не реализовались в других сферах.

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Аналитики заявили, что опрошенные женщины чаще всего указывали на проблемы со здоровьем как на основное препятствие для рождения детей. Согласно результатам опроса, 34% женщин отметили, что возможные осложнения беременности или риски для здоровья ребенка мешают им принять решение о материнстве. Еще 30% сообщили о страхе перед родами и послеродовым восстановлением, а также беспокойстве, связанном с хроническими заболеваниями.



