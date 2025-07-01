СМИ: в НАТО назвали новую цель России в Украине

Несмотря на успешное участие Украины в саммите НАТО, который прошел на прошлой неделе в Гааге, реальная ситуация на фронте вызывает все больше беспокойства. К осени положение Вооруженных сил Украины может стать критическим — и даже привести к прорыву российской армии, если Киев не получит масштабной военной помощи. Об этом пишет главный международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

По его словам, дипломатические итоги саммита выглядят для Украины многообещающими. Опасения, что Дональд Трамп вновь подорвет единство альянса, не подтвердились. Трамп прибыл в хорошем настроении, а его готовность нанести удар по иранскому ядерному объекту в Фордо развеяла опасения европейцев, что он всегда будет избегать применения силы.

В Гааге он провел теплую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, что стало своего рода дипломатическим реваншем после провального визита украинского лидера в Белый дом в феврале этого года. Вдобавок все члены НАТО пообещали увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. По мнению одного из европейских лидеров, альянс снова сосредоточился на главной цели — сдерживании России. Также отмечается, что союз возвращается к уровням военных расходов времен холодной войны, а баланс между США и Европой в рамках НАТО становится более равным.

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Однако, как подчеркивает обозреватель FT, за фасадом дипломатических успехов скрывается тревожная военная реальность. Некоторые лидеры НАТО опасаются, что ситуация на линии фронта может серьезно ухудшиться к осени. Военные оценки показывают, что и российские, и украинские военные приближаются к точке истощения. Но в то время как Россия, вероятно, сможет поддерживать текущий уровень операций еще год, Украина может достигнуть своего максимума в течение шести месяцев — если не получит существенной новой военной поддержки.

Усугубляет ситуацию и то, что даже в случае получения Украиной дополнительного вооружения, остаются проблемы, которые невозможно решить извне. В первую очередь — это нехватка личного состава: западные союзники страны не могут это исправить. По некоторым оценкам, Россия потеряла более миллиона солдат убитыми или ранеными в конфликте. Но украинские потери также были тяжелыми, а население России примерно в четыре раза больше населения Украины.

Отчетливо изменилась и атмосфера внутри самой Украины. Удары российских ракет по Киеву и другим городам наносят не только физический ущерб, но и подтачивают моральный дух. В обществе и в правительстве нарастает ощущение безысходности. Если ранее любые намеки на прекращение огня воспринимались как пораженчество, то теперь украинские чиновники все чаще обсуждают эту возможность в кулуарных переговорах с западными партнерами.

Тем не менее, ни в Киеве, ни в европейских столицах не питают иллюзий: Москва вряд ли готова к перемирию. Один из высокопоставленных европейских источников утверждает, что Россия сейчас сосредоточена на взятии Одессы, которую Владимир Путин считает «исторически русским городом». Потеря Одессы стала бы для Украины не просто символическим поражением — она фактически отрезала бы страну от основного морского порта и международной торговли.

Пессимизм усиливают и заявления бывших европейских лидеров. Так, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт и экс-премьер Финляндии Санна Марин после недавнего визита в Украину отметили заметное ухудшение настроений. По их словам, «украинцы никогда не прекратят сопротивление, но без дополнительной помощи Украина может потерять больше территорий». По неофициальным данным, западные дипломаты говорят даже о риске «катастрофического поражения» украинской армии, если не последует немедленного увеличения военной и финансовой поддержки со стороны США и ЕС.

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И все же в экспертном сообществе сохраняется определенный оптимизм. Некоторые аналитики считают, что Украина способна удерживать текущие позиции, несмотря на тяжелую ситуацию. Так, по их подсчетам, за последний год Россия смогла продвинуться лишь на 0,25% территории Украины. Это свидетельствует о высокой эффективности украинской обороны, в том числе благодаря использованию дронов. Эта тактика позволяет ВСУ сдерживать продвижение российских войск и не допускать масштабных наступлений.

Кроме того, даже если Россия прорвет оборону, ей может не хватить ресурсов, чтобы закрепиться. У российской армии нет достаточного количества боеспособных механизированных дивизий, чтобы развить успех в случае локального прорыва.

Тем не менее, как подчеркивает эксперт FT, уже не раз военные прогнозы в этой войне оказывались ошибочными. Поэтому все больше западных чиновников призывают готовиться к худшему сценарию. И если негативные прогнозы подтвердятся, то эйфория от прошедшего саммита НАТО может быстро сойти на нет — и даже неизменно улыбчивому и жизнерадостному Марку Рютте, новому генсеку альянса, будет сложно сохранять оптимизм к концу года.