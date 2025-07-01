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Политика

Российский губернатор рассказал об анархии в своем регионе

2 минуты чтения 14:22 | Обновлено: 14:50

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об анархии, происходившей в Грайворонском районе региона после «отселения» администрации одного из местных сел. Ранее он критиковал главу района за то, что тот своим действиями создал «ощущение брошенности у жителей». Слова чиновника публикует РБК.

Гладков рассказал, что после «ухода власти» из села жители решили, что следом за ней «уйдет» и жизнь. Он не уточнил название населенного пункта, однако РБК отмечает, что речь может идти о селе Мокрая Орловка в Грайворонском районе области. Губернатор заявил, что формулировку про анархию в Белгородской области ему подсказали местные жители.

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«Я приехал, хожу по улицам, захожу в магазин, мне владелец магазина говорит: «Вячеслав Владимирович, у нас анархия» <…> Конечно, ситуацию сразу поправили», — сказал Гладков. Ранее он объявил об отставке главы Грайворонского района Геннадия Бондарева, раскритиковав его и за решение о закрытии администрации Мокрой Орловки, которая находится в приграничной зоне и подвергается обстрелам в ходе российско-украинского конфликта.

РБК отмечает, что это село обстреляли осенью 2023 года, а в 2024 году его жителям предлагали покинуть свои дома из-за участившихся обстрелов. В разговоре с журналистами губернатор заявил, что у него нет претензий к Бондареву, пережившему «заходы ДРГ», обстрелы и восстановление разрушенных домов. Он обосновал необходимость изменений «истощением» чиновника.

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Белгородская область является одним из регионов, который на протяжении российского полномасштабного вторжения в Украину остается зоной боевых действий. Ранее на действия властей жаловались жители города Шебекино, который был эвакуирован после наступления украинских вооруженных сил в 2023 году. Шебекинцы рассказали, что их принуждают возвращаться и выходить на работу в условиях регулярных обстрелов.

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