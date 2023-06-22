Жители Шебекино пожаловались, что их заставляют возвращаться в город 

Жители города Шебекино в Белгородской области, которые покинули свои дома из-за регулярных обстрелов, пожаловались, что их заставляют возвращаться в город и выходить на работу. Соответствующие комментарии появились на странице местного губернатора Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте». На это обратил внимание телеграм-канал «Лимон».

Жители Шебекино пишут, что работодатели «заставляют людей выходить на работу», а также открывают магазины и предприятия, которые «не являются жизненно необходимыми». Тех, кто уехал из города, и не выходит на работу — увольняют. Так, по словам жителей, поступает руководство предприятия «Белгородский бройлер».

На эти комментарий ответил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Он посоветовал связаться с Минэкономразвития области. Чем там могут помочь в этой ситуации, он не уточнил.

Губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале практически ежедневно сообщает о новых обстрелах Шебекинского городского округа. А сам город Шебекино, по его данным, последний раз попал под обстрел 15 июня.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.