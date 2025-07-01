СМИ: в Азербайджане могут закрыть русские школы на фоне конфликта с Кремлем

Родители русскоязычных школьников в Азербайджане начали получать сообщения в профильные WhatsApp–группы с предупреждением о скором закрытии русских школ в стране. Об этом сообщает Oxu.Az.

Как пишет издание, эта мера «направлена на укрепление позиций азербайджанского языка как основного языка образования и интеграцию всех граждан в единую образовательную среду». Перевод всех школ на преподавание на азербайджанском при этом будет происходить поэтапно в течение трех лет, говорится в публикации.

Азербайджан отменяет Россию Баку обвиняет полицию Екатеринбурга в убийстве и пытках азербайджанцев. Кремль называет это «работой правоохранителей» Политика 7 минут чтения

В прошлом году после переговоров с Владимиром Путиным глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в стране работают 324 школы с обучением на русском языке. Всего в них учатся, по его данным, порядка 160 тысяч детей, и еще 800 тысяч изучают русский в качестве второго языка. Алиев также напомнил, что в Азербайджане работают филиалы МГУ им. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. По словам президента, на встрече с Путиным они обсуждали, в частности, развитие отношений двух стран в сфере образования.

Кризис в отношениях между Баку и Москвой спровоцировал недавний рейд силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого задержали группу азербайджанцев по делу об убийствах 2001 и 2011 годов, а также о покушении на убийство в 2010. В результате задержания погибли два гражданина России — этнических азербайджанца. Азербайджанские власти обвинили Москву в убийствах, жестоком обращении и этническом преследовании. В ответ Баку приостановил все культурные и дипломатические инициативы с участием России. Российская сторона настаивает на законности действий силовиков и проводит разбирательства в закрытом судебном режиме.

Война превратила Украину в полигон оружия будущего Она обошла Россию в креативности, а вторжение «помогло» расцвести украинским стартапам Мир 7 минут чтения

Ранее сегодня стало известно, что Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана уничтожило сотни килограммов луковых колец из России, произведенных российской компаний «Мираторг». В них, по словам азербайджанских экспертов, были обнаружены опасные для здоровья человека бактерии.