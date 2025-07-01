Азербайджан уничтожил сотни килограммов луковых колец из России на фоне конфликта с Кремлем

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) уничтожило 639 килограммов луковых колец из России, сообщает Media.az.

По данным издания, речь идет о партии колец, изготовленной российским агропромышленным холдингом «Мираторг». Азербайджанские эксперты обнаружили в них опасные для здоровья человека бактерии, но какие конкретно — не уточнили. Было принято решение ликвидировать партию продукта целиком.

В «Мираторге» изданию РБК позже заявили, что с луковыми кольцами все в порядке, добавив, что никаких патогенных бактерий не обнаружено на самом предприятии «Мираторг Запад», где они были произведены.

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«В результате исследований, согласно протоколам лабораторных испытаний готовой продукции по показателям безопасности в аккредитованном испытательном центре ФГБНУ «ВНИРО» (ЛЦ «АтлантНИРО»), отклонений не выявлено», — заявили в компании. Там также отметили, что продукция с этого предприятия поставляется в Беларусь, Казахстан, Ирак, Кыргызстан, Молдову, Армению, Грузию и другие государства, и никаких претензий со стороны властей этих стран не поступало.

Отношения Россия и Азербайджан обострились в конце июня, после рейда силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого задержали группу азербайджанцев по делу об убийствах 2001 и 2011 годов, а также о покушении на убийство в 2010. Массовые задержания завершились гибелью двух уроженцев Азербайджана.

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В 2015 году Россия по указу Владимира Путина массово уничтожала продукты, ввезенные в страну в обход эмбарго. Например, в Белгороде 10 тонн сыра уничтожили катком, а в Санкт-Петербурге предпочли ликвидировать 20 тонн сыра с помощью огня. В санкционный список тогда попали многие виды продукции, в том числе мясо, рыба, сыры, молоко, овощи, фрукты и орехи.