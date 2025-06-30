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Общество

Последний день июня стал самым холодным за всю историю наблюдений в Москве

2 минуты чтения 18:46

В понедельники температура воздуха и атмосферное давление в Москве побили новые рекорды, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 30 июня к середине дня температура воздуха не превышала 12,6 градусов по Цельсию. Таким образом, были побиты антирекорды 1962 и 1976 годов, когда в этот день было +14 и +14,7 градусов соответственно. Понедельник официально стал самым холодным 30 июня в истории наблюдений.

Кроме того, как отметил специалист, атмосферное давление в понедельник сильно упало и установило новый рекорд. К 15:00 показания на столичных баррометрах достигли минимальных 728,0 миллиметров ртутного столба. До сегодняшнего дня минимальное значение для 30 июня было зафиксировано 45 лет назад.

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В первый день июля, по прогнозу синоптика, сохранится «по-сентябрьски холодная и дождливая погода» со штормовыми порывами ветра до 16 метров в секунду. Но на несколько градусов все же потеплеет. А в среду дожди закончатся и воздух начнет прогреваться.

Согласно прогнозу, короткую летнюю «паузу» жителям столичного региона удастся поймать в четверг, когда температура вернется к климатической норме и поднимется до 25 градусов тепла. В конце недели, как уточнил Тишковец, снова вернутся дожди и грозы — это освежит воздух «до скромных плюс 20-23 градусов».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» также дал прогноз на июль в целом. По его словам, не стоит ожидать в этом месяце знойного лета, температура воздуха будет близка к климатической норме, но со штрихами «легкой прохладцы», добавил Тишковец. Он пояснил, что речь идет о температуре до +25 градусов днем и до +15 ночью. Синоптик не исключил, что лето еще проявит себя с лучшей стороны в августе. 

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