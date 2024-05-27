Проверкой информации в Telegram займутся назначенные правительствами агентства

В Telegram может появиться функция Fact Check, которая будет заниматься проверкой информации в постах. Об этом сообщили телеграм-каналы «Код Дурова» и The Bell Tech со ссылкой на бета-версию Telegram для Android.

Телеграм-канал «Код Дурова» отмечает, что новая функция позволяет добавлять к опубликованным постам поясняющую информацию. При этом компания будет сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой фактов. Их сможет назначать правительство той страны, в которой используется мессенджер.

«Код Дурова» также поясняет, что пользователям будет видно, какое именно агентство оставило комментарий. Телеграм канал Beta Info пишет, что для этого нужно будет нажать на кнопку «Что это?». При этом сами пользователи не смогут повлиять на генерируемый функцией контент.

На появление функции Fact Check отреагировал журналист Андрей Захаров. «Во-первых, в последнее время политики любят записывать в “дезинформацию” не только откровенную ложь, но и факты, которые им не нравятся. Во-вторых, уже вижу, как правительство России назначает для фактчека постов в Telegram Роскомнадзор», — написал журналист в своем телеграм-канале.

Захаров утверждает, что обсудил новую функцию Telegram с экспертом, который не уверен, что Fact Check будет работать в России. «Скорее всего, это какое-то требование ЕС и других западных стран», — добавил Захаров. Имя эксперта журналист не назвал.

Кроме того, журналист сравнил функцию Fact Check с похожей функцией Community Notes в бывшем Twitter. Телеграм-канал Beta Info отмечает, что в соцсети Х проверкой информации занимаются пользователи, а «наиболее полезные заметки выбирает алгоритм на основе голосов читателей с разными политическими взглядами».

Официально Telegram не анонсировал функцию Fact Check. Как именно она будет работать — неизвестно.

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